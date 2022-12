Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir este jueves a Pedro Sánchez que eche del Ejecutivo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por su ley del 'sí es sí' y ha lamentado los "incendios descontrolados" que el dirigente socialista tiene en su Consejo de Ministros. "Tenemos a un Gobierno pirómano que aviva el fuego", ha dicho en un acto organizado por OK Diario. El líder del PP se ha referido a la rebaja de penas a los delincuentes sexuales por la nueva norma de Montero, las muertes en la valla de Melilla y la rebaja del delito de sedición.

"El problema no son un par de ministros. El problema es el primer ministro", ha dicho el dirigente conservador

Para Feijóo no hay "ningún límite ético o moral" en el Ejecutivo, cuyo único objetivo es que Sánchez, en su opinión, pueda "acabar la legislatura". "Se gobernó con Podemos a pesar de que dijo que nunca podría dormir con ellos en el Gobierno. Dijo que traería a [Carles] Puigdemont a España y que tipificaría el delito de referéndum ilegal. Y todo ha sido una gran mentira. Parafraseando a [Alfredo Pérez] Rubalcaba: no merecemos a un Gobierno que nos mienta", ha declarado. "El problema no son un par de ministros. El problema es el primer ministro", ha considerado.

"Sánchez está dispuesto a calcinar a todos en su Gobierno para salvarse él", ha señalado en referencia a que sospecha que Sánchez no va a echar ni a Montero ni al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los fallecidos en la ciudad autónoma. Respecto a este segundo asunto no ha querido aclarar todavía si su partido va a apoyar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Los populares están convencidos de cómo actuar, para que no parezca que ponen en cuestión la labor de la Guardia Civil en la frontera. Feijóo hoy, después de la comparecencia de Marlaska en el hemiciclo, tampoco ha querido concretarlo.

Respecto al exabrupto de Montero del miércoles en la Cámara baja, cuando aseguró que los populares "promueven la cultura de la violación", el dirigente conservador ha dicho que la ministra ha insultado a "las mujeres votantes del PP" y también a los hombres, "a los que ha acusado de forma directa o indirecta de hechos delictivos".

El antecedente del Reino Unido

El máximo líder de los populares ha subrayado que, ante todos estos "incendios", Sánchez no tiene tiempo para hacer las "reformas estructurales" que necesita España. Consciente de que la caída de Liz Truss en el Reino Unido por su plan masivo de bajada de impuestos que los mercados censuraron y llevaron a su descabalgamiento, Feijóo ha medido mucho sus palabras sobre su plan fiscal. El líder del PP ha dicho que su partido está a favor de "no subir impuestos" y de bajarlos "siempre que sea posible". "Esto no es ni de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común económico. Bajar impuestos, bajar todos los impuestos no puede ser la solución a todo, pero las rebajas selectivas y puntuales contribuyen a dinamizar la economía y ayudar a crecer", ha afirmado.