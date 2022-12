Vox camina decidido hacia la moción de censura. Santiago Abascal compareció este lunes en la sede de su partido para confirmar que en los próximos días intensificará contactos con personas de fuera de la política, sociedad civil y otros partidos (hasta el momento Ciudadanos también ha pedido lo mismo) para encontrar un candidato de consenso que encabece una moción contra Pedro Sánchez con el único objetivo de convocar elecciones. “Estamos en el momento más delicado que ha atravesado España en los últimos cuarenta años y creo que debemos usar todas las herramientas que tenemos. Y una es la moción de censura, que ya la utilizamos en otra ocasión”, inició el líder de Vox.

“Creemos que la situación es excepcional. Tenemos un golpe de estado en frente. Y creemos que la moción de censura es una obligación moral si se está asaltando la legalidad constitucional”, afirmó Abascal, dejando claro que su partido encabezaría la moción pero que no tendría por qué ser el candidato, sino que su primera idea sigue siendo encontrar un candidato neutral. “No voy a radiar las conversaciones de estos días. Voy a ser prudente, pero en los próximos días seguiré con contactos”, zanjó.

En caso de que la moción de censura se registrara, tendría muy difícil (casi imposible) prosperar. Los números no dan. Pero Abascal respondió a ese argumento que tanto repite el PP preguntándose por qué entonces los populares presentan semana a semana iniciativas: "Los números no dan y siguen presentado proposiciones de ley o proposiciones no de ley". Abascal confirmó que mantiene interlocución con el PP y que le ha informado de su pretensión de seguir adelante con la moción.

Y la presión no puede ser mayor para los conservadores por parte de su rival en la derecha: "La pregunta es qué va a hacer el PP si proponemos un candidato independiente con experiencia de Gobierno y que solo se comprometa a convocar elecciones. ¿Va a sumarse o a ponerse al lado de Sánchez", lanzó Abascal.