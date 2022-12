Bauzá, expresidente de Baleares, un fan de las visitas a Qatar y todo oriente medio

El eurodiputado mallorquín, José Ramón Bauzá, en su condición de presidente del ahora suspendido Grupo Amigos EU-Qatar y miembro de la Delegación del Parlamento Europeo sobre la Península Arábiga ha realizado más de siete visitas oficiales a oriente medio, al menos tres de ellas a Qatar, en los últimos años. El expresident del Govern es un fan de esta región. Según el portal de información Euro-Gulf Information Centre, la última de estas visitas se inició el 4 de diciembre, dos días antes del partido que enfrentó a España contra Marruecos.

En su apartado de agenda, este portal publicaba: "El presidente del Grupo de Amistad Qatarí-UE en el Parlamento Europeo, el eurodiputado Jose Ramon Bauzà Díaz, viajó a Doha para reunirse con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi. Revisaron las relaciones entre la UE y Qatar y la Copa Mundial de la FIFA en curso".

El expresident del Govern con el PP y ahora europarlamentario de Ciudadanos, ya dejó claro ayer en declaraciones a este periódico que sus visitas eran con invitación oficial como europarlamentario y que no existía ningún tipo de relación con la trama que se investiga sobre sobornos para lavar la imagen de Qatar en Europa. Una trama, el 'Qatargate' cuya principal acusada es la exvicespresidenta de la Eurocámara, la socialista Eva Kaili, detenida el viernes . "No me han ofrecido ni he recibido un euro de Qatar", afirmó ayer Bauzá.

No obstante, su defensa de la apertura de países que continúan sin permitir derechos humanos, laborales o a las personas LGTBI, como es el caso de Qatar o Arabia Saudí, ha hecho que se vea salpicado por la polémica por parte de algunos medios que siguen la actividad en Bruselas. De hecho, fue el propio Bauzá quien decidió suspender el Grupo Amigos UE-Quatar y eliminar imágenes de sus reuniones en el país árabe de sus perfiles de redes sociales.

Su primera visita a Qatar se remonta a entre el 2 y el 8 de febrero de 2020. En ese viaje a la capital, Doha, se entrevista con el director general de Aviación del Estado de Qatar y con Akbar Al Baker, CEO of Qatar Airways. En el encuentro hablaron de la regulación de la aviación como miembro de la Comisión de Transportes y Turismo. Esta información se puede leer en la página oficial de la Eurocámara.

El 27 de marzo pasado visitó también Doha para participar en una conferencia de turismo en el foro llamado Global Sunt que se celebró en la capital de Qatar, según publicó el propio Bauzá en Twtter.

Sin embargo, Bauzá no solo se preocupa de Qatar, el 29 de noviembre visitó Arabia Saudí también en un foro de turismo. En noviembre también viajó a Israel con una delegación del Parlamento Europeo y Bali para intervenir en otra conferencia sobre la actividad turística. En julio participó en una conferencia sobre religiones en Bahréin.

José Ramón Bauzá no está siendo un eurodiputado de despacho en Bruselas. Este año también ha viajado a Ucrania o Estados Unidos, entre otros destinos.