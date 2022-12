El PP se jacta de la ofensiva judicial contra el Gobierno pese a la lentitud del TC

El recurso de amparo que el PP decidió presentar el miércoles para frenar la reforma del Tribunal Constitucional (TC) logró marcar la agenda política y judicial de España y se ha analizado en la cúpula del partido como uno de los triunfos más claros de Alberto Núñez Feijóo en sus nueve meses al frente del PP. Una victoria ante el Gobierno de coalición y, sobre todo, destacan fuentes de la dirección, ante Vox, su principal competidor ante el electorado de derechas. Con su maniobra, los populares consideran que han opacado a la formación de Santiago Abascal, que ha basado buena parte de su estrategia como partido en los asuntos judiciales y es el principal competidor del PP ante el electorado de la derecha.

Los de Feijóo intentaron que el TC impidiera la votación en el Congreso de los Diputados de la reforma dirigida a acelerar la renovación de ese tribunal, pero los magistrados decidieron aplazar al próximo lunes el análisis del caso por la "complejidad" del asunto y por los múltiples escritos presentados (del PSOE, Unidas Podemos y Vox). Los populares se quejaron de no haber obtenido "una respuesta rápida" del TC a su petición, aunque el aplazamiento no les sorprendió del todo. Como algunos recordaron, el TC lleva 12 años sin resolver el recurso del PP contra la ley del aborto.

Fuentes de la dirección conservadora insistieron en que los magistrados deberían haber frenado la votación para evitar "la vulneración" de los "derechos de los diputados". El PP, más que fijarse en el fondo de los cambios legales (que también rechaza), ha denunciado ante los tribunales la forma usada por Pedro Sánchez y sus socios para llevarlos a cabo: a través de enmiendas en la derogación de la sedición.

El recurso de amparo de los conservadores se refiere a dos enmiendas, la que elimina la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el seno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) a los magistrados al Constitucional y la que elimina el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos miembros del TC.

"Es la oposición la que tiene que garantizar la democracia en este país", se justifica el dirigente conservador

El PSOE, Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios han respaldado acometer estos cambios legales por la vía rápida pese a que afectan a leyes orgánicas, hurtando el debate a los diputados. "Hay algo claro y es que en esta Cámara hay que respetar los derechos fundamentales que tenemos los diputados y eso no hay ninguna mayoría que te los pueda quitar", denunció en los pasillos del Congreso la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra.

A la espera de lo que decida el TC el lunes, fuentes de la dirección popular avisaron de que Feijóo está decidido a seguir "combinando la acción política con la vía judicial para combatir los desmanes legislativos de un PSOE que ni con sus formas ni con su fondo convencen ni siquiera a los que militan en su partido".

Mensaje antes de la reunión

El dirigente conservador empezó la jornada concediendo una entrevista a 'El Programa de Ana Rosa' en la que mandó un mensaje directo a los magistrados del TC, que se iban a reunir poco después: en su primera frase les pidió que impidieran la votación del Congreso, para proteger los derechos de los diputados. "No se puede utilizar el Código Penal para modificar otras leyes que no es el Código Penal", subrayó. El líder del PP aseguró que "el Gobierno no respeta el Estado de derecho" y él, como jefe de la oposición, se ve en el papel de tener que hacerlo. "Es la oposición la que tiene que garantizar la democracia en este país", llegó a decir.

El dirigente conservador también cargó contra las modificaciones legales de la sedición y la malversación. El jefe de la oposición aseguró que Sánchez va a conceder a ERC la celebración de un referéndum de independencia si necesita a esa formación, que en estos momentos cuenta con 13 escaños, la próxima legislatura.

Cara a cara en el Senado

Feijóo y el presidente del Gobierno se verán las caras el próximo miércoles en el Senado, cuando solo falten unas horas para que, el jueves, en esa Cámara pueda completarse la tramitación de estas reformas legales. Ambos protagonizarán la sesión de control al Ejecutivo, la última del año. El PP ya ha registrado la pregunta que el político conservador lanzará a Sánchez: "¿Cuál será su próxima promesa incumplida?".