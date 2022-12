El sector afín a Yolanda Díaz mantiene el control de Podemos en Galicia. Las primarias de la formación morada otorgaron el liderazgo del partido a Borja San Ramón, que durante los últimos cuatro años fue la mano derecha de Antón Gómez-Reino, que deja ya el puesto de coordinador en la comunidad. Este sector, especialmente este último, es partidario de una alianza con el proyecto Sumar impulsado por la ministra de Trabajo, con la que se han mostraron muy críticos los sectores reacios a que se diluya la marca morada, con Pablo Iglesias a la cabeza de estas voces.

San Ramón venció con comodidad unas primarias en las que apenas votaron 1.439 personas. Él obtuvo 918 apoyos (64%) frente a los 416 de Gonzalo Busqué (36%), que había recibido ayer el apoyo de Juan Carlos Monedero, uno de los cofundadores del partido.

San Ramón afronta ahora el reto de preparar las elecciones municipales de mayo y recuperar el partido tras el fiasco de las autonómicas de 2020. Entonces, Gómez-Reino fue candidato a la Presidencia de la Xunta de una alianza con las mareas locales que no logró representación en la Cámara gallega tras la quiebra del proyecto En Marea, una parte del cual se presentó por su parte a los comicios.

En el terreno municipal, Gómez-Reino ha abogado por buscar alianzas con mareas, pero estas no parecen posibles en varias ciudades. En Vigo sí se mantendrá el pacto para ir de la mano. En las municipales de 2019, las mareas no solo perdieron sus tres bastiones simbólicos, la alcaldías de Santiago, A Coruña y Ferrol, sino que Podemos y estas se presentaron por separado en ciudades como Pontevedra o Lugo y no lograron representación.