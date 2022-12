Unidas Podemos ha registrado este domingo un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre si dos magistrados del órgano judicial, Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, deben abstenerse de modo automático por "falta de imparcialidad" ante el recurso de amparo presentado por el Partido Popular el pasado viernes para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio TC y demás enmiendas incluidas en la proposición de ley.

Con ello, el grupo parlamentario quiere conocer si "la abstención que se preceptúa en la norma nacional (artículo 217 LOPJ) para jueces y magistrados cuando concurra alguna causa de abstención, legalmente establecida, ha de ser de carácter automático o no", entre otras razones "para no entrar en conflicto con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", expone en un comunicado UP.

El grupo parlamentario ya solicitó que ambos magistrados se apartaran de participar en "ninguna decisión" relacionada con las "maniobras de la derecha para torpedear la normal tramitación parlamentaria" de la proposición de ley orgánica pactada también con ERC cuyas enmiendas aprobó el Congreso el jueves y el martes votará el Senado.

El escrito lo firman Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario; Txema Guijarro, como secretario general, así como Pablo Echenique y Enrique Santiago en su calidad de portavoces del grupo.

Entre las cuestiones prejudiciales que pretenden trasladar a la justicia europea está también conocer si el "incumplimiento" del mencionado deber de abstención por parte de los magistrados implicados "sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de actuaciones" conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Unidas Podemos ha pedido también al Constitucional que plantee a la instancia judicial europea si debe entenderse que el "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa" también concurre cuando del resultado del pleito conlleve "la promulgación o no de una nueva normativa que afecte directamente a los intereses personales, económicos y profesionales del juez o magistrado llamado a resolver, aun cuando esa afectación no se produzca de manera automática sino como consecuencia de lo que vaya a resolver".

Amparo "prematuro"

El grupo Unidas Podemos ha señalado que el PP "lo único" que pretende con su actuación ante el TC es que se suspenda la tramitación de una reforma legal que "afecta directa, personal y profesionalmente a algunos miembros del Tribunal Constitucional".

Asimismo, ha alegado que el recurso de amparo presentado los 'populares' es "claramente prematuro" por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva "que debe ser inadmitido de plano".

Además, Unidas Podemos ha insistido en que la petición inicial hacía referencia a una votación en el Congreso que ya tuvo lugar la semana pasada, lo que hace perder el objeto de dicha suspensión solicitada, que debe ser inadmitida.

El Partido Socialista además ha presentado también este domingo dos recursos ante el TC en el que se ha adherido a las recusaciones presentadas por su socio de Gobierno contra estos dos magistrados.