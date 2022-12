El PSPV ha defendido que los nombres que aparecen en el informe del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Azud "ya no están dentro de la disciplina del partido" ya que los socialistas "desde el primer momento estamos tomando acciones". "Siempre hemos actuado con ejemplaridad", ha indicado el secretario de Organización del partido, José Muñoz, que ha mostrado las diferencias respecto al PP "que no ha tomado ningún tipo de medida".

Muñoz ha pedido "ampliar la vista" sobre el caso Azud, en el que se señala que las campañas del PSPV de 2007 de Pla, Carmen Alborch y Fernández de la Vega recibieron dinero en B para sufragar sus gastos, y ha recordado que este caso se centra en el Ayuntamiento de València, "en los gobiernos de Rita Barberá". En este sentido, ha incidido en que por este mismo caso está afectado Jorge Bellver, diputado autonómico del PPCV y vicepresidente de la Mesa de las Corts y por la que los 'populares' "no han tomado ningún tipo de medida". "El PSPV tomó decisiones, pero el PP no", ha remarcado.

El parlamentario de los socialistas ha insistido en que no ha leído el informe de la UCO, ha pedido "ser prudentes" y ha confiado en que "no haya nadie del PSPV vinculado a Azud", pero, ha indicado, "no tengo el informe ni puedo ver el futuro". Asimismo, ha recordado que cuando ha habido cargos del PSPV afectados por casos de corrupción, los socialistas han "actuado" y ha citado el caso Alquería que acabó con la salida del presidente de la Diputación de Valencia y entonces portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez. "La diferencia está en la respuesta de los partidos", ha añadido.

"En el PSPV de la ciudad de València ahora hay un gabinete de crisis", le ha replicado por su parte la síndica del PP en el parlamento valenciano, María José Catalá, quien ha señalado que será necesario que los socialistas den "muchas explicaciones". "Está resultando muy sorprendente las revelaciones sobre la campaña municipal de 2007", ha señalado la también candidata de los 'populares' al consistorio del cap i casal.

En las Corts por un momento se ha vuelto escuchar una expresión del periodo de indignación, del 2011 al 2015, cuando Podemos y Ciudadanos emergían en la política estatal y Compromís se afianzaba en la política autonómica: "bipartidismo". Es hacia donde han señalado estos tres partidos, a PP y PSOE, por ir "dopados" a las elecciones de 2007.

"El caso Azud nos remite a los peores momentos de un bipartidismo basado en trampas que por suerte el pueblo valenciano ha sabido dejar atrás", ha señalado en este sentido la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, quien ha mostrado su "preocupación" por la "implicación de antiguos cargos del Partido Socialista en prácticas corruptas". "Compromís siempre hemos hecho bandera de la transparencia, la honestidad y la lucha contra la corrupción", ha sentenciado Micó.

"Los dos fueron dopados a las elecciones", ha añadido el diputado de Unides Podem, Ferran Martínez, señalando a populares y socialistas. "Los corruptores no sólo compraban al partido de gobierno, también compraban el silencio de la oposición y eso puede explicar por qué el PP estuvo tantos años gobernando", ha añadido el parlamentario morado quien ha pedido a los dos partidos "mirarse al espejo" y ha marcado la diferencia en "cómo depurar responsabilidades".

Por parte de Ciudadanos, su síndica Ruth Merino, ha indicado que estas noticias "ya no nos sorprenden nada" y que en su opinión, evidencia que el PSPV "acudió dopado a las elecciones pese a que fueron muy críticos con lo que hacía el PP". Asimismo, ha pedido "fortalecer la labor política" porque no todos los partidos hacen lo mismo.