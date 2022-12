El PSOE resistió y venció. Unidas Podemos se ha avenido en las últimas horas a sacar adelante la ley de bienestar animal aunque sea con la enmienda de los socialistas que excluye de la norma cualquier aspecto referido a la caza. Después de meses de negociaciones, y de que el ala morada del Gobierno amenazara con devolver la ley al Consejo de Ministros, debido al profundo desacuerdo con esta polémica enmienda.

Según fuentes parlamentarias de UP, el grupo parlamentario finalmente no dejará caer esta norma, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, aunque la enmienda del PSOE salga adelante. Consideran esta fuentes que la ley supone un avance en materia de protección animal, aunque los perros de caza queden finalmente excluidos. PSOE y Unidas Podemos han convocado este mismo jueves, y con unas pocas horas de antelación, la Comisión parlamentaria que debe aprobar informe y ponencia de la ley, el paso previo para que se apruebe en el Pleno del Congreso.

El acuerdo entre los socios de Gobierno es que se incluye en el próximo Pleno, cosa que podría ocurrir o la semana que viene o en enero, en la cita extraordinaria para aprobar también la proposición de ley de reforma judicial, después de que el TC suspendiera la votación de las enmiendas que pretendían llevarla a cabo.

Los socios de Gobierno han pegado un acelerón en las últimas horas después de unos días de fuertes choques por esta norma. La negociación entre PSOE y Unidas Podemos saltó por los aires la semana pasada, sumiendo en un caos la recta final de la negociación de la ley de protección animal. Después de que Unidas Podemos anunciara un acuerdo para desbloquear la norma, los socialistas negaron que existiera ese pacto e insistieron en su negativa a aprobar nada que no esté consensuado con el sector de la caza.

El PSOE ha mantenido una interlocución directa con el sector de la caza y dejó claro que no sacaría adelante ninguna redacción legal con la que los cazadores no estuviera conforme. “La línea roja es que los animales de caza estén excluidos de la ley de protección animal y de ahí no nos vamos a mover”, señalaban a este medio las fuentes socialistas que están llevando la negociación. Finalmente, los socialistas han logardo que su socio de coalición se resigne a que se incluyan sus cambios.

En Unidas Podemos creen que las conversaciones de los socialistas con el "lobby de la caza" están llevando a que la "negociación involucione", y denuncian que "cada día el PSOE va presentando más resistencias y tratando de dar pasos atrás". Es por eso que los morados han optado por apremiar los trámites parlamentarios, con el objetivo de evitar que el PSOE modifique el texto en más términos, señalan fuentes del grupo confederal.