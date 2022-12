Pedro Sánchez se volcará en la campaña en Canarias y presumirá de su Gobierno

Los socialistas canarios daban por descontado que el presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participaría activa y presencialmente en la campaña de las próximas elecciones autonómicas, locales e insulares del último domingo de mayo de 2023, pero no que en esta ocasión se tratará de una iniciativa propia y estratégica de los equipos de dirección de Ferraz y de Moncloa, y no de una demanda explícita por parte de los candidatos a las diferentes instituciones en juego en la comunidad autónoma y del resto de federaciones en el Estado. Sánchez por tanto no solo quiere atender a las solicitudes que en este sentido se cursen desde Canarias, y desde otras comunidades autónomas, para que el conjunto de la parte socialista del Gobierno acuda en ayuda de las candidaturas, sino que es él quien de alguna manera forzará una participación directa y personal y una defensa de su figura y de su acción política.

En el caso del Archipiélago, el líder socialista quiere impulsar en particular las candidaturas del aspirante a repetir como presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y de la que ha sido ministra del actual Gobierno desde que éste se constituyo en enero de 2020, actual titular de la cartera de Sanidad, y candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Obviamente, los actos en que participe, al menos uno en cada capital de provincia y probablemente otro en La Palma para seguir con su relato de que no se ha abandona a la isla tras la crisis volcánica, según fuentes socialistas, defenderá también a los candidatos al Parlamento, y a los aspirantes a los cabildos y a los ayuntamientos más importantes. Pero la prioridad absoluta es revalidar e incluso mejorar los resultados de Torres en 2019, y propiciar la esperada sustitución en el ayuntamiento de la capital grancanaria del actual alcalde, Augusto Hidalgo, aspirante al cabildo de Gran Canaria, por la ministra Darias que él mismo ha lanzado como candidata. Para el PSOE federal, retener la alcaldía de la capital grancanaria forma parte del plan para la batalla estatal de las municipales de mayo junto a otras capitales importantes del resto del país. Desde el entorno de Sánchez se tiene plena confianza en ambos candidatos, que pasan por ser dos de sus peones más fieles en los últimos años desde sus respectivos puestos. La complicidad con ambos es muy notoria y no van a poner obstáculo alguno, sino todo lo contrario, en asumir la máxima de Ferraz y de Moncloa de hacer de la defensa de la gestión política del Gobierno central una de las claves de la campaña electoral. Torres, pese a las tensiones puntuales sobre algunas cuestiones de las relaciones entre Canarias y el Estado a lo largo de la legislatura, ha defendido en todo momento las medidas económicas y sociales adoptadas durante la pandemia y en la posterior crisis energética y por la subida de la inflación. Estrategias coincidentes También está siendo ahora uno de los defensores de la necesidad y conveniencia de la política de Sánchez cediendo ante ERC para la reforma del Código Penal en beneficio de los implicados del procés para facilitar la convivencia en Cataluña y pasar página de aquella etapa, así como en el hecho de que para garantizar la estabilidad política y cumplir con el programa de investidura haya tenido que pactar prácticamente todas las leyes tanto con ERC como con Bildu, aunque también con otros muchos grupos del Congreso como el PNV, Más País, Compromís, NC, e incluso con CC incluidos los presupuestos del próximo año. El caso de Darias es mucho más evidente dado que se trata de una ministra de su Gobierno que pasó primero por el ministerio de Política Territorial y luego le encargó el difícil papel de sustituir a Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad en plena pandemia sanitaria cuando el catalán afrontó la candidatura a la Generalitat en las elecciones catalanas de 2021. «Voy a echar de menos a dos grandes ministras», afirmó Sánchez hace una semana en un acto en Valencia para referirse a Darias y a la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha asumido la difícil candidatura a la alcaldía de Madrid. Ese acto en la capital valenciana se entiende como el primero de los muchos en que participará Sánchez en ese maratón que sus estrategas están contemplado para todo el periodo que resta hasta el 28 de mayo por todo el país, y en el que dará especial relevancia a la acción de su Gobierno en sus tres años de andadura en un contexto de extremada dificultad por las situaciones críticas que ha tenido que afrontar; pandemia sanitaria, crisis económica consecuente, guerra en Ucrania, crisis energética y de materia primas internacional, escalada de la inflación hasta los dos dígitos en casi todo el mundo pero que en España se está contrayendo más que el resto de Europa, y últimamente crisis institucional por el enfrentamiento entre Tribunal Constitucional y las Cortes Generales. El guion de la defensa de la acción del Ejecutivo central, con un Sánchez «que no se esconderá en absoluto, sino todo lo contrario», según señalan desde su entorno, no es muy distinto del que centrará la estrategia de Torres para defender su candidatura a revalidarse en la presidencia de Canarias. Un balance legislativo notable y, junto a sus tres socios de gobierno (NC, Podemos Canarias y ASG) en un pacto al que al principio se le auguraban muchas dificultades de cohesión, una gestión de las muchas crisis y desgracias por las que ha pasado el Ejecutivo será la clave de bóveda del discurso de presidente regional en campaña. Las cúpulas de Ferraz y Moncloa, en su hoja de ruta para el 28 de mayo van a dejar margen para que las federaciones territoriales del partido marquen sus propias estrategias de campaña y los mensajes más directamente relacionados con los intereses de cada una de las candidaturas, pero han dejado claro que paralelamente, o incluso por encima de esos intereses, se desplegara en todo el Estado una campaña de defensa a ultranza de la acción del Gobierno central y de la figura del propio Sánchez. Esta máxima está directamente relacionada con el hecho de que consideran que, tanto el presidente del Gobierno como el Ejecutivo en su conjunto, en especial la gestión de los ministros socialistas, son un activo de cara a la campaña electoral pese a la arriesgada agenda que marca la vida política estatal en las últimas semanas. Los socialistas canarios comparten, en líneas generales, esta visión sobre el papel de Sánchez y su Gobierno en relación con las Islas y con el resto del Estado, y acogerán con entusiasmo su implicación en la campaña de las Islas. Por lo general, son las federaciones y candidatos de cada uno de los territorios los que solicitan la mayor participación y presencia posible del máximo líder del partido en las campañas locales, más si, como en esta ocasión, el cargo lleva aparejado el de la presidencia del Gobierno de la nación, pero aunque desde Madrid siempre se intenta atender todas las peticiones y se pasea al líder por el mayor número de territorios posibles, a veces no se pueden cubrir todas esa peticiones. En esta ocasión, los estrategas electorales pretenden supeditar la ‘marca PSOE’ a la de su líder orgánico y presidente del Gobierno estatal, pero no hasta ponerlo por encima de los candidatos regionales cuando, como en el caso de Canarias, el aspirante tiene mejor valoración que él en el territorio.