El Consejo de Estado ha confirmado esta tarde que ha aprobado por unanimidad su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto de los doce planes hidrológicos para el periodo 2022-2027, entre ellos el del trasvase Tajo-Segura, en el que se fija la cantidad de agua que llegará a las comarcas del sur de Alicante de aquí a 2027. El decreto pasará ahora al Consejo de Ministros y probablemente será aprobado el próximo martes.

Todavía no han trascendido las observaciones del órgano consultivo, que no son vinculantes. En función de su alcance, estas serán incluidas o no en el decreto definitivo, pero la unanimidad con la que se ha solventado este último trámite hace intuir que se elevará sin incorporar la cláusula que convertía en opcional el aumento de los caudales ecológicos por la que peleó la Generalitat. Castilla-La Mancha ya ha mostrado su satisfacción por el "avance" que supone el aval del Consejo de Estado.

La comisión permanente se ha reunido este jueves para despachar el polémico asunto. Lo ha hecho por unanimidad y tras unas cuatro horas de deliberación en las que también se han abordado otros muchos asuntos. Posteriormente, según fuentes del órgano asesor, ha remitido el escrito con sus conclusiones, que no son vinculantes, al Ministerio de Transición Ecológica, la parte solicitante.

Pese a no ser decisivo (el Gobierno podría ignorar el dictamen), la posición que adopte el Consejo de Estado en su informe se antoja fundamental para poder dirimir el futuro del decreto que regula el trasvase Tajo-Segura. Una norma que ha enfrentado abiertamente al Consell con el Ejecutivo, ya que en los términos actuales, según denuncia la parte valenciana, reduciría a la mitad la cantidad de agua llegada al sur de la autonomía.

Camino al Consejo de Ministros

El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorporará los comentarios realizados por los consejeros y será enviado esta misma tarde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el ministerio tendrá que estudiar el texto y decidir qué aspectos añade al proyecto de real decreto.

Con la redacción definitiva, los planes de cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022.

El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba entorno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha.

El expediente del Real Decreto llega al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al Acueducto Tajo-Segura.

El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero. El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García.