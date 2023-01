Alfonso Serrano ha pasado de 'fontanero' de despacho en Génova a ser la sombra de la dirigente del PP más popular. A partir de ya es el director de campaña de Isabel Díaz Ayuso y como secretario general del PP de Madrid tiene mano en todas las listas de la región, de manera que, de momento, todos le sonríen en el partido. Este sábado ha sido la cara del PP de Ayuso en la manifestación contra las políticas del Gobierno, a la que ella rehusó asistir pero dejó que toda la plana mayor de su formación se dejara ver allí.

Serrano no desvela si en estas elecciones tendrán un lema tan rotundo como aquel “comunismo o libertad” de 2021, pero queda claro por sus palabras que apuntará al presidente del Gobierno porque a lo largo de la entrevista es el nombre más repetido junto con el de su jefa de filas: desde que “el sanchismo es lo peor que le ha ocurrido a nuestro país”, a que hay que “defender Madrid frente a Sánchez” o, lo que más satisfacción le da, “Sánchez no puede salir a la calle en Madrid”. Nada nuevo teniendo en cuenta que es el número dos de Ayuso en el partido.

El PP centrará la campaña en Sánchez porque el Gobierno "es quien hace oposición" a Madrid, según Serrano, que insiste en que el presidente del Gobierno "no puede salir a la calle en Madrid".

Dice que no se debe hacer política desde la consulta médica sino en el tiempo libre y reitera que Ayuso está sufriendo una huelga política y no sanitaria. Le gustaría ocupar el periódico entero con el balance de gestión del PP y dice satisfecho que a la izquierda le molesta que Ayuso haya logrado “coger el pulso a la sociedad madrileña”, apropiándose de votos que un día fueron de la izquierda. De quienes fueron sus socios de gobierno, asegura tener una relación “excelente” con Rocío Monasterio, aunque no lo suficiente como para convencerle de que votara a favor de los últimos presupuestos del PP, y de Ciudadanos que es un partido “en vías de desaparición”. En mayo se verá si esto último es cierto.

¿No alcanzar la mayoría absoluta sería un fracaso para el PP de Madrid?

Todo lo que sea mejorar el resultado de las últimas elecciones, en un contexto mucho más complicado que el de mayo, va a ser un éxito. Nosotros lo que no hacemos es ponernos ningún límite. Creemos que estamos en condiciones de conseguir un gran resultado y vamos a trabajar para ello.

En las elecciones de 2021 engulleron a Ciudadanos en la Asamblea y les gusta mucho repetir que ganaron por la izquierda, pero luego terminaron gobernando gracias a Vox. ¿Creen que esto facilita que aquellos que les prestaron el voto en 2021 lo vuelvan a hacer?

Lo que dicen las encuestas es que los que nos votaron en el 2021, al margen de ser de izquierdas o derechas, hoy no solo nos votarían, sino que encima serían más. Eso no es una opinión, es un dato. La realidad es que nosotros gobernamos no porque hayamos llegado a un acuerdo con Vox, que también, sino porque los madrileños nos dieron una mayoría amplísima que superaba a la suma de todas las izquierdas.

Este domingo Almeida ha sido ratificado como candidato al Ayuntamiento de Madrid. Las encuestas no son tan generosas con él como con Ayuso. ¿A qué cree que se debe?

Niego la mayor. Yo creo que en el último año, por los datos que nosotros manejamos, el subidón del alcalde ha sido importante y hay algunas encuestas que así lo reflejan. Estamos también muy cerca de lograr en Madrid esa mayoría que nos permita gobernar. El tándem Ayuso-Almeida es un tándem de éxito.

Pero los sondeos dicen que van a necesitar un socio de gobierno para garantizarse la alcaldía.

Lo que nos dicen los estudios es que el PP en el Ayuntamiento de Madrid va a conseguir un resultado mucho más amplio que el que tuvo en el año 2019. La magnitud de ese resultado la decidirán los madrileños.

Como secretario general del PP en Madrid ¿ha hablado con Villacís o alguien de Ciudadanos en Madrid sobre posibles incorporaciones?

No. Sabemos que hay gente en Ciudadanos en municipios de Madrid que está pensando en si seguir o no con su carrera política y saben que en Ciudadanos eso parece poco probable, pero yo, como secretario general del partido, no he recibido ninguna llamada de nadie de Ciudadanos ni de Begoña Villacís interesándose por esta cuestión.

Asegura, respecto a la crisis en Castilla y León, que la izquierda "ha aprovechado una cuestión de matices en el seno de la coalición para tapar" las consecuencias de la ley del solo sí es sí.

Crisis en Castilla y León

¿Se ha gestionado bien la crisis provocada por Vox en Castilla y León?

Aquí lo que ha ocurrido básicamente es que la izquierda política y mediática ha aprovechado una cuestión de matices en el seno de la coalición para tapar el mayor escándalo en cuanto a derechos de la mujer que tenemos en este momento en nuestro país, y es que vamos ya por 200 depredadores sexuales que, o bien están en la calle o bien con condenas reducidas. La celeridad con la que el Gobierno manda requerimientos a la Junta de Castilla y León por la cuestión de si se ofrece una serie de cuestiones a mujeres embarazadas es indignante, cuando son incapaces de hacer nada ni haber modificado una normativa que ha causado precisamente que víctimas de violencia, mujeres violadas, niños violados, tengan que volver a revivir eso porque sus agresores están ahora mismo en la calle o antes de lo que decía la legislación anterior.

¿Se puede deducir, por lo que dice de los matices, que a usted le parece bien la propuesta de Vox sobre la información que se debe dar a las mujeres embarazadas?

En Madrid la presidenta ha anunciado una línea de teléfono para informar a las mujeres embarazadas y dar toda la información. Y salió la ministra de Turismo, y en sus tiempos libres candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, a decir que eso era un ataque a las mujeres. No puede ser. Hay un interés por convertir en un eje principal de debate político y social algo que no es un problema, y en cambio orillar otro. No voy a caer en la tentación, no voy a picar y a entrar al fondo de ese debate. Lo único que busca es tapar eso, que no hablemos de la ley del solo sí es sí, que no hablemos de la sedición, que no hablemos de los numerosos problemas del Gobierno.

Viendo cómo ha evolucionado la relación del PP con Ciudadanos y Vox donde han sido o son socios de gobierno, ¿habrá nuevos gobiernos de coalición o están destinados a desaparecer?

Hay mucha tradición de gobiernos de coalición, sobre todo a nivel local y autonómico en España. Es cierto que a nivel nacional es la primera experiencia y la del Partido Socialista y Podemos ha sido sin duda la más nefasta que se recuerda en la historia. El éxito de las coaliciones depende de la responsabilidad, del rigor y de la lealtad de los socios. Nosotros tuvimos una experiencia nefasta (con Ciudadanos). En cualquier caso, tenemos un sistema electoral que lejos de lo que se decía antes, permite que haya gobiernos monocolor, momentos en los que hay partidos y sistemas como el actual, en los que hay una proliferación de partidos en el Congreso de Diputados, en la Asamblea de Madrid o en otros parlamentos autonómicos. El sistema no ha cambiado, han sido los ciudadanos con su voto legítimamente. Mi opinión es que la fragmentación política no ha sido en absoluto positiva para los intereses del conjunto de los ciudadanos. Creo que en España el nivel de crispación política, y siempre ha habido momentos de tensión a lo largo de estos 40 años de democracia, comienza a elevarse cuando llega Podemos a las instituciones.

¿Y con Vox no?

Quien empezó con los escraches, a tensionar y a crispar la vida política de España fue Podemos, y en Madrid, en estos momentos lo que tenemos es un Podemos a la baja pero radicalizado, a sus primos, que son Más Madrid, con Rayban y de Mr Wonderful pero igual de radicales, y a un Partido Socialista rehén de esas políticas radicales de izquierda.

“Nunca le hemos pedido, al menos aquí en Madrid, a un partido como Vox que renuncie a sus principios y valores, muchos de los cuales compartimos”

A Ayuso le han llamado trumpista y la han comparado con Bolsonaro. ¿Eso al PP le molesta?

Si solo le hubieran llamado trumpista y Bolsonaro sería algo plácido, pero le han llamado de todo, asesina, miserable, se han reído de ella. No conozco a ninguna política en España que haya recibido esos ataques, insultos y desprecios desde el momento en el que fue designada candidata. Pero ese ruido que hacen algunos sectores en las calles o las redes sociales no lo comparte la inmensa mayoría de los madrileños que luego, cuando tienen que votar, votan mayoritariamente a Isabel Díaz Ayuso. Se ha convertido en un referente. Y no solo en Madrid, sino en el conjunto de España. Eso a la izquierda le molesta por una sencilla razón, porque Madrid representa en estos momentos la antítesis del Gobierno de Sánchez. Madrid está viviendo un boom de éxito social, económico, cultural, de turismo y eso le revienta a la izquierda.

Ayuso ha dicho, literalmente, "mi adversario es Sánchez". ¿Se le queda pequeño Madrid?

En absoluto. Nuestro adversario es Sánchez por la sencilla razón de que quien hace oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid no es la izquierda. La izquierda se limita a insultar a Ayuso en la Asamblea de Madrid y a ser mamporrera o correveidile del Gobierno de España. Tenemos un presidente del Gobierno que es el primero en la democracia que es madrileño y nunca ha habido un presidente de Gobierno más nefasto para los madrileños. La prueba es que no puede salir a la calle en Madrid. No puede.

¿Almeida también presentará la campaña en los mismos términos?

La cuestión en Madrid es que la alternativa a Almeida es una ministra cómplice de todos los ataques que el Gobierno de Sánchez ha hecho contra Madrid. Es que tenemos una ministra que ha votado cada una de las cuestiones de ese Gobierno.

Su opinión sobre el principal partido de la oposición en la Asamblea, Más Madrid, es que son "primos" de Podemos "con Rayban y de Mr Wonderful pero igual de radicales"

Han organizado unas jornadas temáticas como alternativa a la convención ideológica. ¿Les ha servido para actualizar su ideario?

En cada una de ellas se están debatiendo temas que importan a muchas personas. Empezamos hablando de cambio climático y desarrollo sostenible y de cómo desde políticas liberales y de centroderecha también se puede abordar ese tema. Por mucho que la izquierda diga que somos negacionistas ahí está el manifiesto en el que lo primero que decimos es que hay que luchar contra el cambio climático. Lo que pasa es que no somos tan talibanes como para decir que no hay que comer carne y no hay que tener hijos, que es lo que dice la izquierda. Tenemos un programa de natalidad, que también lo hemos abordado en otras jornadas, y lo que hay que hacer es educar a nuestros hijos en conciencia para preservar nuestro planeta.

Y las siguientes jornadas van a hablar de algo que es la antítesis del la izquierda: el mérito, talento y cultura del esfuerzo. En Madrid no somos de cultura de subvención. A Madrid venimos a que nos dejen en paz. Tenemos una línea de trabajo contra la hiper regulación. Eso es lo que la gente quiere, una administración que esté acompañando, pero que no interfiera. Y de eso hablaremos en próximos días en Madrid.

Candidatos y listas

Es el encargado de proponer candidatos. ¿Hay algún alcalde que no vaya a repetir como candidato?

El compromiso es que después de Navidades tendríamos designados a todos los candidatos de aquellos municipios donde estamos en la oposición. No hemos hablado de los municipios donde estamos en el gobierno, porque esta legislatura ha sido muy difícil para todos y ha habido numerosas cuestiones que han dificultado que los alcaldes pudieran cumplir con sus compromisos y con el programa con el que se presentaron en el 2019. Y no quiero que haya nada que distraiga a mi partido y a nuestros alcaldes. Por lo tanto, ese tema de donde gobernamos se abordará más adelante.

"En Madrid no somos de cultura de subvención. A Madrid venimos a que nos dejen en paz. Tenemos una línea de trabajo contra la hiper-regulación"

En la Asamblea de Madrid hay nombres que están directamente asociados a Pablo Casado. ¿Van a permanecer en la lista en las próximas elecciones?

A día de hoy no hemos abierto el debate sobre la lista de la Asamblea de Madrid. Lo que vivió mi partido, evidentemente, no fue agradable, por ser suave. Cada uno tiene que ver interiormente cual ha sido la actitud a la hora de cuestionar la propia habilidad de la presidenta. Pero lo que tratamos de hacer en estos momentos es aunar voluntades. Todos aquellos que quieran trabajar, desde luego, vamos a contar con ellos.

En público y en privado en el PP de Madrid se contesta que no se puede dejar de lado la batalla cultural cuando se les pregunta por los perfiles moderados de los que ha querido rodearse Feijóo.¿Moderación y dar la batalla ideológica no pueden ir de la mano?

Van de la mano e Isabel Díaz Ayuso es el ejemplo de moderación y de dar la batalla ideológica. ¿Qué es ser moderado? ¿Lo que diga la izquierda?

Son ustedes los que matizan cuando se les pregunta por la moderación.

Quien hace esa dicotomía no es el PP, es la izquierda o algunos medios. ¿Ser un radical es denunciar que 200 violadores han salido a la calle o lo radical es hacer una ley que lo permite? ¿Ser radical es denunciar que tenemos un Gobierno que le está entregando todo a Bildu o a golpistas independentistas por mantenerse en el poder o lo radical es derogar la malversación a cambio de presupuestos? Lo que no puede ser es que quien diga lo que es moderación o radicalidad sea una izquierda que está echada al monte desde que gobiernan el Partido Socialista y Podemos.

Y hablando de incorporaciones, cada uno tiene su estilo. Yo siempre lo he dicho, el Partido Popular es como una orquesta: cada uno toca su instrumento y lo toca como lo toca. Pero estamos tocando todos la misma partitura y eso es lo importante, que al final la suene. Oye, y habrá estilos. Alfonso Rueda tiene su estilo, López Miras tiene su estilo... pero todos compartimos los mismos principios y valores.

Gestión y propuestas del PP

¿Por qué no se acepta la subida salarial que solicitan los médicos?

La pregunta es por qué cada vez que la Comunidad de Madrid acuerda y atiende las reivindicaciones de los sindicatos, los sindicatos salen con nuevas reivindicaciones. Cuando pensaban que no les oían, reconocen que van a seguir con esto hasta las elecciones. ¿Qué más da lo que haga la Comunidad Madrid? En otras comunidades autónomas se han aceptado los mismos términos que propone Madrid. Y aquí, lejos de un acuerdo, sacan una nueva reivindicación.

Lo que no puede ser es que por el hecho de que trabajes a las seis de la tarde tienes que cobrar más que quien trabaja a las once. Los problemas de conciliación los tenemos todos, los médicos, los periodistas, los políticos, los que trabajan en la obra. No puede ser un argumento para no llegar a un acuerdo. Se ha hecho una propuesta rigurosa y que en otras comunidades autónomas está siendo atendida por los sindicatos.

Este gobierno se jacta de ser el que más impuestos ha bajado, y el otro día Ayuso dijo que todavía hay margen para seguir bajándolos más. ¿Cuáles en concreto van a proponer en su programa electoral?

Siempre se puede, siempre se puede. Hay margen y lo que hay que ir viendo es un poco la coyuntura económica. Hemos bajado impuestos para incentivar la natalidad, para quienes alquilan, para quienes buscan una casa, acabamos de anunciar esa bajada de impuestos para atraer inversiones desde el extranjero.. con lo cual siempre se pueden bajar impuestos. Y bajando impuestos hemos aumentado la recaudación.

¿A partir de mayo le gustaría verse en el gobierno de la comunidad?

Yo nunca pensé que fuera a ser diputado cuando me fui al Partido Popular. Me considero un humilde afiliado que en estos momentos tiene el honor de tener la responsabilidad de ser secretario general del Partido Popular de Madrid. Ahora mismo solo estoy centrado en ayudar a mis compañeros en los 179 municipios y en la Comunidad de Madrid. Y a partir del 21 de mayo, pues lo que el partido y la presidenta decida. Ahí estaré encantado como uno más.