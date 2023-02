El PSOE y Unidas Podemos van a mantener la unidad el jueves que viene cuando el pleno del Congreso deba votar la aprobación de la ley de bienestar animal, para lo que necesita mayoría simple, y la reforma del Código Penal para castigar el maltrato animal, para lo que necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos. La unidad de los socios de Gobierno garantiza 153 votos. La incertidumbre, cuando no cierta angustia, empieza a propagarse por el Ejecutivo, por lo que se han encendido las luces de alarma.

Fuentes parlamentarias han señalado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que las conversaciones se van a intensificar para intentar que la combinación de "síes" y de abstenciones se imponga a la de los votos en contra. Un diputado implicado en tales conversaciones prefiere, por ello, esperar a adelantar el voto. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, públicamente ha dicho que aguardará la decisión al respecto.

Ahora bien, los pronunciamientos no invitan al optimismo. El propio Rufián ha afirmado que su partido no puede respaldar una norma que excluye del radio de protección a los perros de caza. Se ha referido, así, a la enmienda que el grupo socialista logró incluir en el dictamen que salió de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso en diciembre del año pasado. Consiste la novedad en incorporar al artículo 1.3 una letra, la "e", que efectivamente deja fuera de ese radio de protección a los perros empleados para actividades cinegéticas.

A Unidas Podemos no le gusta nada dicha novedad. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha calificado el párrafo añadido a instancias del PSOE de "estropicio". Cree que "pone en peligro" la norma. La norma, en concreto, es la ley de bienestar animal. La reforma del Código Penal contra el maltrato a los animales tiene otro recorrido.

A ERC no le agrada la enmienda socialista hasta el punto de que compromete su voto sobre el conjunto del dictamen. Le sucede lo mismo a Más País, cuyo diputado Íñigo Errejón ha asegurado que la redacción del texto, tal y como está ahora mismo, "protege menos" a los animales que otros textos autonómicos homologables. Si se mantiene, según sus palabras, no la va a respaldar. En similares términos se ha pronunciado el representante de Compromís, Joan Baldoví.

Decir 'no vamos a apoyar' puede traducirse en la abstención. Puede que por ahí esté la clave de la salvación de ambos proyectos, y por tanto, de sus envíos al Senado.

Porque el grupo que claramente está en contra y que difícilmente se moverá de su posición es el PNV. Estamos aún en el sector de los grupos que suelen aliarse con el Gobierno para sacar adelante la agenda legislativa. La formación de Aitor Esteban reprueba la intromisión competencial del proyecto. Los seis diputados de la formación nacionalista se unirían en el "no" a los del PP, Vox y Cs, aunque cada cual por razones diversas.

La clave: en partidos pequeños

Entre las formaciones minoritarias la disparidad de criterios es la nota común. UPN y Foro optarían por el rechazo. Faltan por determinar las posiciones de PRC, Coalición Canaria o Teruel Existe, plataforma que defiende la economía de las zonas rurales y que prioriza la compatibilidad de la preservación de los entornos naturales con el sostenimiento de los servicios en las zonas despobladas, precisamente el argumento que llevó al PSOE a plantear la enmienda que planteó y a incluir en el dictamen la enmienda por la que abogó. El sector cinegético da dinero a municipios rurales.

Como quiera que EH Bildu es partidaria por ahora del "sí", la suma garantizada se elevaría a 158. Los seguros "noes" rondan la misma cifra. Por tanto, como admiten las fuentes, el futuro de la regulación está en el aire. Y el futuro de la reforma del Código Penal está aún más en el aire. Una fuente cree que no va a salir tal y como está la situación ahora.

Tiene que convencer el Gobierno a ERC y PDeCAT, que dudan. Sus 17 votos son cruciales. Y asegurarse de que formaciones como BNG, PRC, Teruel Existe o Coalición Canaria no opten por el "no". Para ello, deberá mitigar las reticencias competenciales de las siglas de cariz nacionalista o soberanista. Genís Boadella, compañero de Ferrán Bel en el PDeCAT, ha asegurado este martes que un escenario como el que propone la ley ordinaria no lo pueden permitir en su partido.