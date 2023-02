Carmen Calvo ensalza la ley del solo sí es sí, aunque necesite "ajustes técnicos"

El PSOE se reivindicó este viernes como el auténtico partido feminista frente a "la amenaza de las derechas". Lo hizo durante el acto de entrega de los premios Pura Tomás, que la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) concedió a la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo y a la militante María Dolores Aurelia Alas Trabancal, "Lolín", exconcejala de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento carbayón. El evento de los galardones, cuyo propósito es distinguir la labor de reconocidas feministas, supuso la reaparición en un acto público de Adriana Lastra, diputada, ex portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados y ex vicesecretaria general del PSOE, de baja por maternidad desde el nacimiento de su hijo, Alejandro, el pasado diciembre. Lastra se fundió en un caluroso abrazo con "su amiga" Carmen Calvo.

En ese contexto, en la sede socialista se dejó sentir cuál será uno de los objetivos estratégicos del PSOE ante los cercanos compromisos electorales: arañar todos los votos feministas posibles. Y hubo defensa de la controvertida ley del solo sí es sí, pese a los beneficios que su redacción ha reportado a agresores sexuales condenados. "Es una ley que hacía falta, pero necesita ajustes técnicos", afirmó Carmen Calvo. "El socialismo es feminista o no lo es", dijo también la exvicepresidenta. Frase que repitieron Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA); Delia Losa, presidenta de la AMSO y delegada del Gobierno en Asturias, y Carlos Fernández Llaneza, candidato de los socialistas al Consistorio ovetense. "El feminismo fue el gran patrimonio que dejó Pura Tomás al socialismo asturiano y al español", expresó también Calvo. En clave electoral, la exvicepresidenta añadió: "Nuestro país tiene, acreditadamente, las derechas más antifeministas de Europa". Trató de ejemplificarlo con el caso de la ley del aborto, recientemente avalada por el Tribunal Constitucional frente a un recurso del PP. En todos sus discursos, los socialistas cargaron tintas contra las derechas. Y eludieron hacer alusiones explícitas a Unidas Podemos, socio en el Gobierno central. Una de las protagonistas del acto fue Adriana Lastra, que reaparecía en un evento público tras varios meses de ausencia. "Estoy de permiso de maternidad, pero hoy tenía que estar aquí acompañando a dos referentes –en alusión a las dos premiadas–; quiero tener un tiempo para disfrutar de mi bebé antes de reincorporarme", explicó. En materia política, Lastra habló del impulso industrial de Asturias. "Viene la década del cambio", afirmó. En clave nacional, hizo este otro pronóstico: "Viene una época de más tranquilidad interna, tras la pandemia del coronavirus, la crisis del volcán de La Palma y la guerra de Ucrania, por lo que es importante tener al frente del país a un Gobierno responsable, como el que tenemos ahora mismo". En plena polémica por el fiasco de los trenes de Feve y los retrasos de la variante de Pajares, Carmen Calvo bromeó sobre la conexión ferroviaria de la región, que utilizó para llegar a Oviedo. "Le tengo mucho cariño a Asturias; por eso, desde León vengo en tren, así me harto ver Asturias hasta que llego a Oviedo". Carmen Calvo entró en harina de dos regulaciones recientes controvertidas y que atañen al movimiento feminista. En primer lugar, la llamada ley "trans", que Calvo rechazó en la votación del Congreso, rompiendo la disciplina del PSOE, lo que le valió una sanción económica. "La multa es de lo más normal cuando te saltas la disciplina; asumo todas las consecuencias de mis actos y pagaré porque me parece lo razonable", aseguró. Acerca de la reforma del tratamiento penal de las agresiones sexuales (ley del "solo sí es sí"), inspirada por la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), la exvicepresidenta afirmó: "Se ha dado impulso a una ley que hacía mucha falta y que tiene un asunto que debe resolverse técnicamente; en eso estamos, porque entre los objetivos no estaba mejorar la vida penitenciaria de los agresores". Añadió: "Pero esta legislación da mayores garantías a las mujeres, a su libertad en las relaciones sexuales". "Soy socialista y feminista porque fue lo que aprendí desde muy joven en Laviana", dijo, por su parte, Adrián Barbón. El presidente regional hizo otro alegato apoyándose en Alejandro, el hijo de Adriana Lastra: "Para muchos de vosotros es la primera vez que veis a Adriana, porque está disfrutando de su maternidad, y estoy seguro que Alejandro será tan feminista como los que estamos en esta sala –el salón de actos de la sede de la FSA en Oviedo–, por la cuenta que le trae". Barbón también criticó el proceso de elección de Diego Canga como candidato autonómico del PP, en contraposición al "ejemplar" ejercicio de primarias de los socialistas en Oviedo. En el evento también intervino Carlos Fernández Llaneza, candidato del PSOE ovetense, que llamó a usar el valor del feminismo para "seguir" derribando viejos muros". María Dolores Aurelia Alas Trabancal, "Lolín", destinataria del otro premio "Pura Tomás", agradeció "el trabajo de las socialistas en defensa de las mujeres".