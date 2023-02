Aunque desde el Gobierno de la Comunidad se machaca con la idea de que la huelga de los médicos de atención primaria es un huelga política e insisten en que está amortizada porque apenas tiene seguimiento, la crisis sanitaria acecha a la presidenta cada semana en la Asamblea de Madrid. Tras la última manifestación y las acusaciones de la izquierda, que en el PP dan por descontadas, esta semana ha quedado claro que también Vox se ha sumado a este carro y no va a darle respiro con este asunto.

Aunque Rocío Monasterio no ha profundizado hoy en esta batalla, su pelea hoy estaba en la ley trans coincidiendo con la aprobación definitiva de la ley trans nacional en el Congreso, sí lo ha hecho su compañera de partido Gádor Joya, atacando justo aquello que Ayuso desprecia, el seguimiento que está teniendo la huelga, y recriminando la tozudez del Gobierno por no permitir que el consejero de Sanidad baje a la negociación personal con los médicos. "No se enfrenten a los médicos, si quieren que vayan usted (en referencia al consejero de Sanidad) o el señor Fernández Lasquetty, vayan, siéntense ustedes con ellos. El 99,9% suscribirían lo que están pidiendo", ha apuntado la diputada de Vox, sugiriendo que sin importar cuál es el seguimiento de la huelga las reivindicaciones sí están respaldadas por la práctica mayoría de los médicos de atención primaria.

Relación dañada

Este es el último capítulo de una relación que ya ha quedado dañada y de dos partidos que de cara a las elecciones han separado sus posturas y se echan en cara su falta de apoyo mutuo. Porque si Vox se ha lanzado con esas palabras contra el Gobierno en el tema en el que más debilidad muestra la presidenta regional, visto que es el que ha llevado a un mínimo de 250.000 personas a la calle hasta en dos ocasiones en cuatro meses, Ayuso tampoco ha podido evitar recriminar a Rocío Monasterio su falta de apoyo en este asunto aunque la portavoz de Vox ni siquiera se lo haya mencionado. "Me sorprende que esté al borde de convocar la próxima manifestación de la izquierda (...), solo le ha faltado acudir a la manifestación con sus nuevos compañeros", le espetaba la presidenta regional tras acusarle de "poner zancadillas" a su Gobierno.

Fin de las pancartas

Donde sí se ha sacudido la presidenta las críticas con satisfacción, se le veía en la cara al terminar su intervención, ha sido durante el turno de preguntas del portavoz socialista, Juan Lobato, que le ha echado en cara la última resolución de la consejería de Sanidad que prohíbe la exhibición de pancartas en los centros médicos: "Se le está quedando cara de bolchevique". Ha sido tras esa acusación cuando la presidenta le ha leído el texto de una ordenanza municipal en la que se recogía la prohibición de acciones publicitarias en los centros de salud encaminadas a garantizar la neutralidad de estos espacios. "Es suya. La firmó usted como alcalde de Soto del Real en 2016". Lobato ha defendido posteriormente que la diferencia principal entre la orden de la consejería y lo que él firmó en su ayuntamiento es que aquello se hizo "por unanimidad" con el acuerdo de todos los grupos municipales.

Ayuso ha continuado sosteniendo que su resolución es necesaria porque la politización de los centros de salud es evidente y no se pueden tener estos centros llenos de carteles. La situación "es asquerosa", "hay que defender el decoro de los espacios públicos", "hay que respetar los horarios de atención al paciente" o "no pueden secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus fines electorales", ha asegurado, tras apuntar que con las manifestaciones u objetos reivindicativos manipulan a los mayores.

La respuesta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha sido sacar un cartel en defensa de la sanidad pública y lanzarle las siguientes preguntas: "¿Qué cartel le molesta? ¿El de no hay médico? ¿El de no hay pediatra? ¿El de no hay cita? Porque por cada cartel que usted arranque van a aparecer 100 o 1.000 carteles en nuestras terrazas y nuestros balcones". Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos, ha optado por el sarcasmo: ""Si quería visitar el muro de las lamentaciones, podría haberse ido a cualquier centro de salud de Carabanchel" (en referencia al último viaje de la presidenta a Jerusalén).