Álvaro Pérez, el director de Orange Market, la sucursal valenciana de la Gürtel, ha confirmado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga su estrecha amistad con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. "Mucha gente en Valencia sabia mi relación con el señor Camps. Yo le pedí a Camps que me ayudara y yo le ayudaba", ha declarado en respuesta a la Fiscal Anticorrupción de la pieza de los contratos menores de la Generalitat con la trama Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional desde el 23 de enero y que se ha retomado hoy.

Pérez ha explicado que coincidió "en un hotel de Madrid con Camps y me propuso que me fuera a Valencia a trabajar. Era finales de 2003". A partir de ese momento, Álvaro Pérez, a través de Orange Market, asegura que hizo "la mayor de los eventos de Camps en su campaña. Zaplana dejó dos personas de su confianza [cuando se fue de ministro]: Pedro García y Juanma Cabot, que llevaron la campaña de Camps a presidente de la Generalitat. Los dos eran amigos míos. A Camps lo conocia porque me lo había presentado Alejandro Agag (yerno de José María Aznar).

Pérez ha relatado que decidió trasladarse a València tras el ofrecimiento de Camps. "Vente a Valencia. Vas a hacer todos los actos del partido", en referencia al Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV).

Para afianzar ante el tribunal la estrecha relación que existía entre ambos, la Fiscal Anticorrupción ha solicitado el visionado de varios videos y grabaciones incorporados a la causa. Entre ellos el de la boda del Bigotes, en la que Pérez llega a asegurar que Camps "no falla jamás como amigo" aunque él asegura que "siempre le he dado cosas buenas".

Ante la evidente familiaridad que desprenden las grabaciones, Álvaro Pérez ha asegurado a la Fiscal Anticorrupción Parecería que "sería obsceno negar lo evidente. Me hago una pregunta. Llevo seis años en la cárcel. Más catorce de la causa. Yo no he visto a nadie decir no sé de qué hablas, no te conozco de nada", en referencia a su amistad con Camps.

El "acuerdo" entre Álvaro Pérez y Camps "se extendió a las adminístraciones. Había empresas que se dedicaban a lo mismo que yo en Valencia y hacían 200-250 trabajos. Yo hice 11 o 12. Yo le pedí a Camps que me ayudara y yo le ayudaba".

"Era mucha gente la que lo sabía. -ha añadido- Entiendo que la gente declare porque no quieran verse involucrados. Yo entiendo que se quiera negar lo innegable. pero mucha gente en Valencia sabia mi relación con el señor Camps", ha señalado el exdirector de Orange Market.

Al inicio de la vista, la defensa del expresidente de la Generalitat ha intentado suspender el juicio, tras unas declaraciones del excomisario Villarejo en las que señala al fallecido Alberto Pérez Rubalcaba como quien "puso en marcha la Gürtel como operación política". El presidente del tribunal ha rechazado suspender la vista porque "no suponen revelaciones extraordinarias" y los hechos que señala "ya están resueltos".