Podemos endurece el choque con el PSOE por su propuesta para abordar la inflación de los alimentos, y carga directamente contra la reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, este lunes con los grandes supermercados para evaluar el precio de la compra. El socio minoritario de Gobierno vuelve a distanciarse de los socialistas y arremete duramente contra las cadenas de distribución alimentaria, advirtiendo de que "la solución no es reunirse con especuladores". La formación sigue presionando públicamente por intervenir el mercado para paliar la subida del IPC, aunque asumen la nula disposición del PSOE a aceptar su propuesta.

"Hoy el ministro Planas se reunía con la patronal de los grandes supermercados y desde Podemos no esperamos nada", ha defendido el coportavoz del partido, Pablo Fernández, en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva. "La solución no es pactar con quienes son el problema", ha continuado, asegurando que las distribuidoras alimentarias son "especuladores que están subiendo el precio de los alimentos, mientras las familias no pueden hacer frente al precio de la compra". "Y no se puede pactar con especuladores", ha remachado

Planas anunció la semana pasada una convocatoria extraordinaria del Observatorio de la Cadena Alimentaria junto con la patronal del sector tras conocerse que la inflación de los alimentos alcanzó el 15,4% el mes pasado, sólo tres décimas menos que en diciembre, tras la rebaja del IVA aplicada a ciertos productos de la cesta de la compra. Una reunión que se celebra este lunes y donde el ministro de Alimentación pedirá "un esfuerzo" a las empresas para mitigar la subida de precios. Un planteamiento que guarda fuertes similitudes con el de Yolanda Díaz, que ha abogado por llegar a acuerdos con las partes implicadas, y al que Podemos se opone frontalmente.

"La solución es la intervención pública del mercado, poner un límite al precio de la cesta de la compra", ha defendido Fernández en la sede del partido, donde ha situado los supermercados como "el paradigma del capitalismo despiadado". El dirigente ha recordado su propuesta inicial de topar los precios de los alimentos tomando como referencia los de hace un año, y ha recordado que ante el "rechazo del PSOE" a su propuesta, ahora piden bonificar el 14,4% del coste, con una rebaja directa al pagar en caja, tal como sucedió con la bonificación de 20 céntimos a los carburantes.

Desde Podemos asumen las reticencias del PSOE a adoptar esta medida, después de que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la rechazase de plano. Aun así, el coportavoz morado volvió a pedir a su socio de Gobierno considerar la propuesta, sobre la que no han tenido "contestación directa" alguna. "Hacemos un llamamiento al PSOE para que venza sus miedos, para que no le tiemblen las piernas".

El ministro Planas es uno de los ministros que más encontronazos ha protagonizado por Podemos. Fue el responsable de la polémica exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal aprobada finalmente después de fuertes tensiones; también se ha enzarzado con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la llamada guerra de los helados, por la que el líder de IU pedía prohibir la publicidad infantil de productos ricos en azúcares.