La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha comparado las guerras con el machismo, en su opinión, unidas por la misma lógica de "dominación del hombre", al tiempo que ha defendido los postulados feministas para alcanzar la paz mediante "la palabra".

Así se ha expresado este sábado la líder de Podemos durante su intervención en Encuentro Internacional Feminista 'We Call It Feminism', organizado por el Ministerio de Igualdad, en el que ha asegurado que toca "repensar" la estrategia de España con respecto a la guerra en Ucrania y reconocer que "haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error que no ha servido para ayudar al pueblo ucraniano".

Al respecto, ha incidido en que es necesario "cambiar los métodos" para "nuevas soluciones", citando a la escritora Virginia Woolf. "Si hay alguien que puede diseñar los nuevos métodos son las feministas", ha reivindicado.

"Cuando escuchamos hablar de que tenemos que hacer más esfuerzos para contribuir a esta guerra, las feministas defendemos que España no necesita ni más tanques, ni más aviones, ni más soldados, sino invertir en más médicos, profesores y más ayuda a domicilio", ha expresado Belarra arrancando el aplauso de los allí presentes.

En este punto, ha reflexionado sobre la historicidad de las guerras que, según ha explicado, "las han pensado y ordenado los hombres, y también las han terminado los hombres", algo que, a su juicio, contiene la misma "lógica" que está detrás del machismo y del capitalismo.

"La guerra es la máxima expresión de una lógica de dominación. De la dominación de unas personas sobre otras; de unas naciones sobre otras. Y el machismo es también la dominación de hombres sobre mujeres, y el capitalismo es la dominación de una minoría muy poderosa sobre una mayoría trabajadora".

En este contexto, Belarra ha defendido que los postulados feministas "chocan frontalmente con la lógica de la guerra" y aportan "mucha luz para combatir esta lógica" representando el "principal movimiento transformador y democratizador de nuestro tiempo", ha apostillado.

Además, ha afeado que los medios de comunicación hayan "silenciado" las voces de personalidades relevantes como la del Papa Francisco o representantes políticos que han apostado por la paz y el diálogo como vía para acabar con el conflicto en Ucrania. "Esto tiene que ver con las palabras y, en tiempos de guerra, es importante alzar la voz y decir la verdad y lo que piensan la mayoría de ciudadanos españoles. Que quieren el diálogo y acuerdo para que la paz llegue cuanto antes", ha zanjado.