Radiografía de la operación Cataluña: los implicados y las víctimas de las cloacas policiales del PP.

Entre los supuestos servicios a la patria de los que se jacta siempre que tiene ocasión el excomisario José Manuel Villarejo figura la llamada operación Cataluña, en la que engloba cualquier investigación en la que se vieran o estén afectados políticos catalanes. Hasta ahora, que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha admitido a trámite una querella del expresidente del Barça Sandro Rosell, hecha a partir de informaciones de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, no había ningún procedimiento judicializado en España por la actividad de las cloacas policiales del PP en relación con Catalunya. Estas son las claves del entramado:

¿Qué es la Operación Cataluña?

El principal imputado del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, el excomisario José Manuel Villarejo, se ha declarado responsable de lo que denomina 'Proyecto Barna' u Operación Cataluña, una investigación parapolicial sin control judicial destinada a sacar los trapos sucios de los dirigentes independentistas catalanes. En ella se enmarcan, en función de los distintos intereses, desde informaciones sobre supuestas cuentas en Suiza, como la del exalcalde de Barcelona Xavier Trías, que luego se comprobó que ni existía, a las supuestas presiones por parte del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para presuntamente obtener información de políticas catalanes, como los Pujol.

¿Por qué no se han judicializado más causas?

La posición de la Fiscalía siempre ha consistido en entender que no había razón para abrir ninguna investigación judicial sobre la Operación Cataluña tal cual, porque no se llegó a abrir ninguna investigación judicial a partir de supuestas prácticas policiales corruptas o sospechosas de serlo; las que se abrieron cumplían los requisitos que se supone deben reunir las investigaciones policiales.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 terminó archivando la más próxima a ella: la relativa a los registros realizados a las oficinas de la agencia de detectives Método 3. También rechazó la personación de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, que pretendía que se le tuviera como perjudicado de las prácticas de Villarejo, puesto que el caso en su contra, al que da nombre su apellido y en el que ha acabado imputada toda su familia, se originó con la denuncia de su expareja Victoria Álvarez, instigada por el expolicía, sobre el traslado de dinero en efectivo a Andorra.

¿Qué se investiga en Andorra?

Una juez andorrana admitió a trámite en 2020 un querella contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros Jorge Fernández Díaz (Interior) y Cristóbal Montoro (Hacienda) por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes. La querella, presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, ampliaba una anterior de 2016 del expresidente de BPA, Higini Cierco, contra el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, y otros policías que supuestamente presionaron a los responsables de la entidad que acabó siendo intervenida por presunta vinculación con prácticas de blanqueo de capitales, para conseguir información financiera sobre ciudadanos catalanes.

¿Qué denuncia Sandro Rosell?

La querella del expresidente del Barça, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, por los delitos de de organización criminal, denuncia falsa, detención ilegal y falsedad en documento oficial por parte de funcionario público se dirige contra los supuestos integrantes de la 'cloaca policial' del PP y contra un exmiembro del FBI en España, que llevaron a cabo la denominada "Operación Cataluña", en la que presuntamente urdieron un plan para iniciar una investigación en su contra. No obstante, el magistrado no se pronuncia sobre la existencia o no del plan para perseguir a los políticos catalanes, sino que centra la causa que echa a rodar ahora en la denuncia concreta de Sandro Rosell de las prácticas a las que atribuye haber estado casi dos años preso.