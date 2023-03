El PP ha iniciado su ofensiva contra el PSOE en el Congreso de los Diputados por el caso Mediador. Los populares registrarán este miércoles en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación en la Cámara baja con el objetivo de indagar en la supuesta trama de corrupción encabezada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’. "Es más necesaria que nunca una comisión de investigación que dirima las responsabilidades políticas en este caso de corrupción socialista que está lleno de mordidas, de drogas y de mujeres", ha sentenciado la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.

Poco más de una semana después de que mediáticamente estallara el caso Mediador, el PP ha decidido dar este paso ante la falta de aclarecidas ofrecidas por los dirigentes del PSOE. "Ayer esperábamos explicaciones por parte del grupo parlamentario socialista y lo que vimos fue todo lo contario. Cuando más se publica de esta trama, más opaco se convierte el PSOE", ha denunciado sobre la rueda de prensa que ofreció su homólogo socialista, Patxi López, en el Congreso y en la que negó que hubiera más diputados implicados.

En este sentido, la dirigente conservadora ha señalado que se han publicado informaciones sobre cenas y comidas que mantuvo el exdiputado canario Fuentes Curbelo con otros parlamentarios del PSOE y que están "poniendo en duda la honorabilidad de los diputados". "Esto no se puede quedar sin una investigación para saber todo lo que pasó, hasta dónde afecta al PSOE, hasta dónde llega en el grupo parlamentario socialista", ha afirmado Gamarra. Además, la dirigente del PP ha señalado que las dependencias del grupo socialista en el Congreso fueron utilizadas para "presuntamente delinquir".

Los apoyos

Gamarra ha denunciado que "parece que el PSOE ya sabía" lo que estaba ocurriendo en torno a este diputado mucho antes de que este dejara su acta a mediados de febrero. A este respecto, ha señalado que varios dirigentes socialistas del PSOE de Canarias dimitieron o fueron cesados durante los últimos de 2022 y comienzos de 2023. "El PSOE quiere pasar de puntillas sobre un caso que afecta a su credibilidad", ha criticado. Y tirando de ironía ha señalado que al 'Tito Berni' le están saliendo muchos "sobrinos políticos" que le defienden.

"No hay ningún motivo para que algún partido político no lo apoye. Esto no se puede tapar, esto se tiene que investigar", ha sentenciado. Para prosperar, la comisión de investigación necesitaba obtener una mayoría simple del Congreso. Así, debería contar con el respaldo de algunas de las formaciones que componen el actual bloque progresista. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró este martes que apoyarán cualquier iniciativa parlamentaria que fuera en la dirección de indagar sobre este asunto.