Ni 12 horas después de que el PSOE necesitara el respaldo del PP para aceptar a trámite su proposición de ley que reforma el 'solo sí es sí' y en pleno día de la Mujer, Pedro Sánchez ha intentado desviar la atención de la crisis interna en la que está sumida la coalición con Unidas Podemos y del caso Mediador que afecta a las filas socialistas. Ante los ataques de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, el jefe del Ejecutivo ha recuperado la fotografía del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narco Marcial Dorado. De su choque con Unidas Podemos y de la norma en disputa, ni una palabra.

El debate del martes sobre la modificación de la ley del 'solo sí es sí' ya auguraba una subida de la tensión. Y así se ha confirmado esta mañana. Gamarra le ha echado en cara a Sánchez el haber aprobado una ley que ha permitido la rebaja de penas a violadores, el impulsar la ley trans que "borra a las mujeres" y el haberse puesto de "perfil en el caso del Tito Berni", como se conoce al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, presunto cabecilla de una trama de corrupción.

"Nosotros podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede los bajamos inmediatamente a tierra...", ha arrancado Sánchez su respuesta hasta que se ha visto interrumpido por las mofas de la bancada del PP. Una vez recuperado el silencio en la Cámara, Sánchez ha asestado el golpe contra Feijóo: "...y le digo algo más, cuando yo me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quien es el patrón". El jefe del Ejecutivo ha echo así mención por primera vez a la fotografía publicada por EL PAÍS en 2013 de Feijóo con el narco Marcial Dorado en un yate en el verano de 1995 en la costa de Bayona.

No ha sido el único ataque de Sánchez. En su réplica al líder de Vox, Santiago Abascal, el jefe del Ejecutivo se ha burlado de la moción de censura presentada por el partido ultra con Ramón Tamames como candidato. "Usted no es un político muy veloz", le ha dicho a Abascal en referencia a los casi tres meses que han tardado en registrar la moción. Pero no se ha quedado solo ahí: "Habiéndose quitado de en medio, muy valiente usted no parece ser, señor Abascal".

Cruce de reproches

Tanto Gamarra como Abascal han arremetido contra el Gobierno por la ley del 'solo sí es sí'. "Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad de su feminismo y a su Gobierno. Un Gobierno cuya única prioridad es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez", ha sentenciado la portavoz del PP sobre la votación de la proposición de ley que se aceptó a trámite este martes para modificar el Código Penal. Y Abascal ha doblado la apuesta: "Su Gobierno se ha dedicado sin descanso a desproteger a las mujeres". Incluso, ha llegado a decir que desde que Sánchez está en la Moncloa se producen más violaciones.

"Venía leyendo una información que decía que pese al ruido normal de los gobiernos de coalición, el pacto PP-Vox en Castilla y León avanza. Lo que le preocupa a las mujeres son las semejanzas del PP con la ultraderecha", ha sido la respuesta de Sánchez a Gamarra. El jefe del Ejecutivo ha enumerado todas las políticas impulsadas por la coalición en materia de feminismo e igualdad: "Durante estos años, aquí lo que hay es un Gobierno, distintos partidos que avanzamos en leyes en favor de la igualdad. Ustedes lo que acumulan son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres".