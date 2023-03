La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha aprovechado su comparecencia voluntaria ante la Comisión de Justicia para dar cuenta del cumplimiento de sus compromisos ministeriales para cargar contra el PP por no haber aclarado qué posición adoptarán en la moción de censura de Vox, que se debatirá la próxima semana, y, fundamentalmente, por incumplir la Constitución con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva 1.562 días con el mandato caducado.

Llop, que destacó que se han cumplido dos tercios de sus compromisos y el tercio restante está en trámite, aseguró que si se pretende esperar algo del principal partido de la oposición, sin saber si son "leales de esa derecha más extrema", "la espera puede ser muy larga". Recordó que la no renovación del órgano de gobierno de los jueces es "únicamente responsabilidad del grupo parlamentario popular", porque es necesaria la mayoría de tres quintos para poder nombrar a los nuevos vocales.

Exigió al PP regresar "al consenso inconstitucional", porque "el debate ya no es solo la no renovación del CGPJ, sino el respeto a la Constitución", y se preguntó si el PP respeta la separación de poderes o a los candidatos que llevan esperando desde 2018, su designación, que han podido dejar de querer incorporarse al Consejo o hasta haber fallecido.

Subida del 14.6%

La ministra, a continuación, fue desgranando los avances de su ministerio, sin omitir la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, con los que dijo haber mantenido más de 30 reuniones con sus representantes. Aseguró que "todo el mundo está en su derecho de adoptar medidas de conflicto colectivo si considera que sus condiciones de trabajo no son adecuadas, pero quizás tengan que explicar qué no es adecuado de una subida salarial de un 14,76%".

La ministra quiso incidir en que "las propuestas maximalistas, como las que suponen un incremento de 1.000 euros por nómina no suponen la base para un entendimiento mínimo".Pero su argumentación no fue óbice para que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le pidiera "un esfuerzo negociador". Le señaló que "con esa postura de enemistad manifiesta con los LAJ" cómo se podrá poner en marcha el proyecto de digitalización de la justicia en la que se trabaja el ministerio. A esta posición se sumaron prácticamente todos los portavoces, como la de ERC, Carolina Telechea, recordó los juicios suspendidos en Catalunya por la huelga. Aunque el más vehemente fue el de Vox, Eduardo Ruiz, cuya profesión es letrado de la Administración de Justicia y reclamó a la ministra que cumpla con la palabra que dio en su día a la carrera.Llop aprovechó esa circunstancia para responder que "ella no está para defender a sus amigos, sino el interés general", lo que le dio pie a ahondar en las condiciones salariales de los LAJs y señalar que "la capacidad negociadora corresponde a los sindicatos".

Sí es sí

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Martina Velarde, reclamó a Llop reflexionar sobre el apoyo que tendrá la reforma de la ley del 'sí es sí' para que salga adelante con "mayoría feminista" y no con el PP. Sostuvo que solo una de cada cuatro condenas se han rebajado e insistió en que por una mala interpretación de la ley no debía acometerse el cambio propuesto por el PSOE. "Hablen con las víctimas y los padres de los niños víctimas de abusos y luego hablen con nosotros", respondió la ministra, que defendió la necesidad de esa reforma, para evitar más rebajas.

Como la comparecencia era tan amplia dio hasta para reclamar por parte del PP y de Vox que no prescriban el año que viene los atentados del 11-M. Los grupos de la derecha recobraron así el argumento de los que durante la investigación defendieron distintas versiones de lo ocurrido a cual más 'conspiranoica'. Ambos se refirieron en concreto a la relativa a que faltaban por identificar los autores intelectuales, puesto que los materiales o murieron en la explosión del piso de Leganés (Madrid) o fueron condenados. "Este gobierno tiene confianza en la democracia y en la separación de poderes", les respondió Llop.

La ministra concluyó agradeciendo a los portavoces que no hayan criticado los proyectos puestos en marcha por Justicia y en los que sigue trabajando "con diálogo y cogobernanza". Entre ellos destacó la ley de trata o la reforma del Código Penal para proteger a los ciclistas o a quienes acosan a sus mujeres que van a interrumpir su embarazo.