Santiago Abascal ironizó nada más subirse a la tribuna del Congreso que este martes debate la moción de censura contra Pedro Sánchez por los muchos calificativos que ha ido recibido a lo largo de las semanas de la mano del resto de grupos parlamentarios: “Un disparate, un circo, un juego excéntrico, una patochada, una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento. Se ríen mucho. Me pregunto qué hacen aquí”, dijo el líder de Vox en su intervención inicial en la que defiende y justifica la censura al Gobierno.

La ironía duró bastantes minutos: “Les pido disculpas porque no era nuestra intención degradar esta legislatura tan gloriosa de la que forman parte. Pero hiciéramos lo que hiciéramos no podríamos degradar aún más esta legislatura. Lo lamento: es imposible rebajarla aún más”, lanzó mirando a todos los diputados. “Si esto es un disparate, ¿cómo se llama lo suyo?”, preguntó ahora a la bancada del Gobierno y sus parlamentarios. Pero el único ejemplo que utilizó fue la vestimenta que a diario se ve en la Cámara. "¿No creen que sería conveniente vestirse correctamente y no faltar al decoro? Es el primer signo de respeto, afirmó, reconociendo que "era lo que le venía a la cabeza al hablar de circo".

Ataque al PP

Pronto quedó claro que Abascal quería dirigirse al PP en buena parte de su intervención. Imploró su apoyo para “votar juntos” la candidatura de Ramón Tamames que busca elecciones inmediatas después de la anunciada y confirmada abstención del PP. El líder ultra lleva varios días pidiendo a los populares “reflexionar sobre su sentido del voto”. Se dirigió “al autoproclamado líder de la oposición en referencia a Alberto Núñez Feijóo, (“digo autoproclamado porque sería bueno que estuviera aquí y que ejerciera la oposición”, aseguró en su primer ataque al líder del PP).

No fue el único. Reprochó los intentos de pactar con el PSOE, “si quieren hacerlo les digo que deberían ponerse a la cola”, dijo Abascal. “Señores del PP, están en su derecho a hacerlo, pero creo de verdad que sus electores tienen derecho a saberlo. No es que quiera hacer de abogado defensor, pero lo van necesitando”, auguró, destapando la pugna por el electorado de la derecha que también esconde esta moción.

“Los electores están en su derecho de saber cuál es su modelo para España, los motivos por los que no apoyan esta moción de censura. No creo que Vox sea el enemigo a batir. Estos días nos hemos quedado perplejos con la cantidad de recursos que han desperdiciado para silenciar a Vox. Eso sí que es un circo y un esperpento”, aseguró.

"Votemos hoy y entendámonos mañana”

El otro mensaje clave del debate, de Abascal a Cuca Gamarra (en realidad dirigido a Feijóo) fue el de los pactos del futuro. “Dejémonos de miedos. Hay que decirlo claro. Este Gobierno se ha entregado a los enemigos de España”, aseguró el líder ultra, exigiendo al nuevo líder del PP acreditar “si tiene los mismos principios” que el anterior líder conservador. “¿Van a derogar las leyes inspiradas en ideología de género, en memoria histórica o de fiscalidad confiscatoria?”, inquirió. “Porque si no lo quieren hacer, están en su derecho. Pero insisto, los electores tienen que saberlo”, volvió a decir desafiante.

Tendió la mano, justo lo contrario de lo que quiere Feijóo que en todo momento evita hablar de pactos futuros con los ultra: “La sinceridad es la primera cualidad de un político. Y no pueden acercarse a la vez al PSOE y a Vox. No es posible ni serio”, advirtió, aunque volvió a insistir al PP en cambiar de opinión: “Les pedimos que votemos hoy juntos. Que ratratemos al peor gobierno en décadas. Votemos juntos hoy, entendámonos mañana para ofrecer una alternativa sólida, de sensatez legislativa, de fortalecimiento económico y de soberanía respetada en el interior de España y en el exterior”, dijo mirando a la bancada popular.

Tres meses hasta la moción

Vox lleva ideando este debate casi tres meses. Fue en diciembre cuando Abascal avanzó que su partido la pondría en marcha, sugiriendo en primer lugar, que la encabezara el líder del PP. También propuso a Alberto Núñez Feijóo que fuera su partido quien propusiera al candidato para garantizar que, al menos, los dos grupos la apoyaran. Pero el líder conservador tuvo claro desde el principio que no quería sumarse a la iniciativa de Vox, convencido de que solo serviría para reforzar a Sánchez en un momento de máxima debilidad.

Costó, pero finalmente el anunció llegó de la mano de Tamames. En este tiempo, Vox ha tenido que afrontar días complicados con entrevistas en medios de comunicación de su candidato enmendando por completo el programa ideológico de los ultra. Diferencias a las que ambos han quitado importancia como se visualizó la semana pasada en la primera rueda conjunta en el Congreso. “Compartimos lo esencial” repitió uno y después el otro: que es necesario censurar al Gobierno de Sánchez, zanjaron.

Sea como sea, está por ver el resultado político para los de Abascal tras esta moción. Como publicó El Periódico de España, la operación para recuperar protagonismo tiene un alto riesgo electoral. El objetivo de Vox pasa por tener más presencia mediática, al quejarse de que a pesar de ser la tercera fuerza política en la Cámara apenas tienen espacio y Abascal solo tiene turno de control a Sánchez una vez cada cinco semanas. Por ese motivo, reconocen fuentes del partido, necesitaban poner en marcha alguna iniciativa que les garantizara espacio suficiente. Lo que todavía queda por saber es hasta qué punto esta moción les beneficiará en las urnas.