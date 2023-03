La llegada de Ignacio Gil Lázaro a la presidencia provincial de Vox en Valencia está convirtiendo el partido en un polvorín. La formación de extrema derecha está sufriendo un aluvión de dimisiones en multitud de plazas donde la cúpula está imponiendo a cabezas de cartel de su confianza, ajenos al municipio, por delante de los equipos locales. Estos dedazos están descapitalizando a muchas agrupaciones locales hasta el punto de que la dirección se ha visto obligada a buscar candidatos a la desesperada para "rellenar" listas y poder concurrir a los comicios el 28M.

Lejos de contenerse, las salidas han ido subiendo de nivel, llegando también a cargos intermedios con influencia directa en esa confección de candidaturas, y ya cercan a la dirección provincial. Todos los dimisionarios señalan a Gil Lázaro, exdiputado del PP que reemplazó a José María Llanos al frente del partido en Valencia, como el máximo responsable de la crisis. Una tesis que también comparte Vicente Montañez, uno de los dos concejales que tiene Vox en el Ayuntamiento de València.

Montañez ve "evidente" el "malestar" que ha generado en muchos afiliados del partido ultra las decisiones que ha tomado Gil Lázaro, a quien acusa de "colocar a sus amiguetes", y pide que la dirección nacional tome cartas en el asunto ante los posibles efectos en las urnas. "Lo que está haciendo Gil Lázaro chirría y genera conflictos en nuestra estructura. Me gustaría que se rectificara por parte de la dirección nacional de forma inmediata porque esto nos puede llevar a unos pésimos resultados electorales", asegura en conversación con este diario.

Entre esos dedazos, Montañez sitúa el nombramiento de Carlos Flores Juberías, condenado por violencia machista, como candidato de Vox a la Generalitat. El concejal en València, que ya cuestionó públicamente la elección en elDiario.es, eleva el tono de aquellas declaraciones y asegura que su designación es una "gran equivocación" del presidente provincial y la causante de la cascada de bajas.

"Me consta que a lo que yo he puesto voz y cara es un sentir generalizado entre gran parte de la afiliación. Vox no está a favor de la criminalización del varón por el hecho de serlo, creemos que hay que respetar la presunción de inocencia. Pero hasta ahí. En el momento en el que existe una condena firme por malos tratos esa persona es un maltratador", critica.

"Tener un condenado en firme por delito de malos tratos, donde todos hemos leído avergonzados, espero que él también, los insultos y amenazas que profería a su mujer delante de sus hijos, desacredita a cualquier persona para ser el mejor. No digo que tenga que renunciar a su vida política, digo que no puede encabezar la lista de un partido", asegura.

En este sentido, dice mantener esperanzas de que la dirección nacional rectifique el nombramiento y cambie de candidato. De lo contrario, desliza que no votará a Vox en las autonómicas. "Como padre, nunca votaría una candidatura con este señor al frente", asegura.

Montañez mantiene que la candidatura de Flores Juberías genera un amplio rechazo en la formación mucho más allá de Valencia: "Me consta que hay voces en contra, no solo en parte de dirección provincial sino entre voces importantísimas de nuestro staff político, incluso a nivel nacional". Cabe destacar que ningún líder nacional del partido de extrema derecha ha visitado València durante las Fallas, algo muy habitual en todas las formaciones, y que tampoco estarán hoy en el acto organizado por Vox Valencia. Montañez tampoco acudirá para no "blanquear" a Flores.

El edil entiende que el presidente nacional, Santiago Abascal, no tenía constancia de los antecedentes penales del candidato a la Generalitat. "Quiero pensar que no lo sabrían. Porque si Santi (Abascal) y las personas a su alrededor conocían este perfil, tal vez haga que yo me cuestione muchas más cosas en este partido. Creo que esto se sabía en determinados entornos, pero yo por ejemplo no lo sabía. De haberlo sabido, nunca hubiera estado en la presentación del señor Flores Juberías, como no estuve cuando hubo que votar su reprobación en el ayuntamiento".

Según desarrolla, se ausentó "voluntariamente" del pleno consciente de que de lo contrario tendría que oponerse la reprobación. Montañez asegura que no habría sido la primera vez que la disciplina de voto le obliga a votar en contra de sus posiciones. Recuerda una moción sobre el holocausto nazi que no se aprobó por los 'noes' del propio Montañez y del otro concejal y portavoz de Vox, José Gosálbez, a quien responsabiliza del voto en contra. "Tú votas esto porque yo soy el portavoz", asegura que le espetó su compañero de grupo.

Comportamientos cercanos al nazismo

"Probablemente ese sea uno de los episodios más vergonzosos que he tenido que presenciar", apunta. Montañez denuncia que no fue informado del posicionamiento y que pidió explicaciones a su compañero por una "decisión unilateral". "La respuesta, que me dejó perplejo, fue: 'si en el holocausto se mataron maricones sería por ser judíos y no por ser maricones'".

Sobre si este tipo de actitudes entroncan con las insinuaciones que lanzó Macarena Olona, con quien Montañez mantiene una relación cercana, sobre la presencia de nazis en Vox, el concejal señala que "hay comportamientos autoritarios que se podrían vincular a ese tipo de ideologías políticas, pero el nazismo tiene muchas más derivadas", matiza antes de rematar: "hay gente que tiene comportamientos excesivamente autoritarios o dictatoriales dentro del partido".