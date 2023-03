Parece que no habrá que esperar hasta el final de la semana para conocer cómo se resuelve la disputa entre Podemos y Yolanda Díaz sobre la celebración de unas primarias abiertas de cara a las elecciones generales. Los morados reclamaron cerrar un pacto sobre este punto antes del próximo domingo, 2 de abril, cuando la vicepresidenta segunda anunciará su intención de concurrir a los comicios nacionales. En los últimos días el entendimiento no ha sido posible, pero este lunes por la mañana aún existía cierta esperanza. Sin embargo, fuentes de Podemos aseguran que a lo largo del día el equipo de Díaz les ha comunicado "que no van a cerrar un acuerdo" relativo a este asunto. Al menos, por el momento.

El coportavoz nacional de Podemos Pablo Fernández dejó claro este lunes cuál era el deseo de los morados: acordar "unas primarias abiertas a toda la ciudadanía para que cualquier persona que quiera participar pueda elegir a sus candidatos con total transparencia y todas sus garantías". Según decía, aún era posible cerrar un "acuerdo de forma rápida" que les permitiera asistir el domingo al acto que se celebrará en Madrid, con la crispación bajo mínimos. No obstante, a lo largo de la tarde, según informan fuentes de Podemos, la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge, se ha puesto en contacto con el jefe de Gabinete de Díaz, Josep Vendrell, quien es el encargado de gestionar las relaciones con todas las fuerzas del espacio. En esa conversación, explican las mismas voces, el equipo de la vicepresidenta les ha comunicado que "a día de hoy" no van a cerrar un acuerdo con Podemos para celebrar estas primarias. El problema real Por la mañana, Fernández se mostraba extrañado ante el hecho de que la totalidad de los partidos llamados a aliarse con Sumar e, incluso, la propia Díaz se hayan pronunciado a favor de celebrar las primarias, pero no quieran cerrar un acuerdo. Un ejemplo es el secretario general del PCE, Enrique Santiago, muy próximo a la vicepresidenta, que este lunes aseguró que "hay un amplio acuerdo sobre mecanismos de participación de la ciudadanía, incluyendo primarias abiertas a toda la sociedad". Sin embargo, añadía unas palabras después: "Ese no es el desencuentro". Es en la letra pequeña donde está el problema. ¿Qué tipo de primarias? ¿Quién podrá votar y a quién? ¿Se votarán listas cerradas o se podrán configurar las listas? En el entorno de la vicepresidenta señalan que el modelo de primarias debe ser consensuado con todos los partidos. Un acuerdo a lo largo de esta semana con Podemos podría no contar con el apoyo de Izquierda Unida, En Comú Podem, Más País, Compromís, la Chunta Aragonesista... En este sentido, las mismas voces señalan que estas negociaciones no se cerrarán hasta después de las elecciones autonómicas y locales. De ahí ese apunte que, según las fuentes de Podemos, les ha hecho el equipo de Díaz de que "a día de hoy" es imposible cerrar nada.