La Embajada del Reino Unido en España no tiene constancia de que el rey Juan Carlos vaya a mantener un encuentro privado con Carlos III el próximo día 18 en Londres en la víspera de su segunda visita a España, han informado a EFE un portavoz de la oficina diplomática británica este jueves.

La intención de Juan Carlos I era mantener un almuerzo con Carlos III, con quien tiene lazos familiares, una vez que se ha confirmado que no asistirá a su coronación el próximo 6 de mayo, a la que están invitados los reyes Felipe y Letizia.

“La Embajada no ha podido confirmar que vaya a tener lugar ese encuentro”, han señalado las fuentes, que han apuntado que el Gobierno británico no había tenido prevista esa cita en ningún momento. La casa real española no se ha pronunciado sobre la posible presencia de Juan Carlos I en Londres al considerar que se trataría de una actividad privada.

Juan Carlos I, junto a los reyes y la reina Sofía, estuvo en el funeral por Isabel II el pasado mes de septiembre, cuando coincidió con Carlos III y su esposa, Camila.

Según los planes iniciales del rey emérito, desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020, viajaría a Londres para estar en la capital británica el día 18, donde coincide que el Real Madrid, equipo del que es aficionado, jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente la Chelsea.

Al día siguiente, el padre de Felipe VI prevé desplazarse a Sanxenxo (Pontevedra) para estar hasta el domingo, día 23, con sus amigos de la vela con motivo de la regata que se celebra ese fin de semana en la que va a participar el Bribón.

Todo indica que el rey emérito se volverá a alojar en la casa de su amigo Pedro Campos, patrón del Bribón, como ya hizo en su primera visita a España el pasado mes de mayo. EFE