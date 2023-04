El rey emérito se despide de Galicia sin llegar a competir pero con la ilusión de volver en junio

Finalmente no pudo ser. Don Juan Carlos I de Borbón dejó Galicia sin poder cumplir su deseo de competir en alguna de las pruebas de Volvo Autesa Cup, de la Liga Española de 6 Metros, debido a las malas condiciones climatológicas. Fueron cinco días en los que, en cualquier caso, el rey emérito tuvo la oportunidad de reencontrarse con su embarcación, el “Bribón 500”, durante tres horas de navegación en la jornada del jueves y una hora más el viernes en los entrenamientos previos a las dos jornadas de regata que se llevaron a cabo el sábado y ayer domingo, con victoria, precisamente, para sus compañeros de tripulación.

La jornada comenzó como la del sábado. Con una ventana climatológica que daba cierta esperanza de que el rey emérito pudiera salir al campo de regatas. La previsión era ligeramente mejor que el día anterior, aunque también con fuerte viento, oleaje y, a mayores lluvia. El rey emérito llegó al puerto deportivo de Sanxenxo acompañado de Pedro Campos, su anfitrión, poco después de las 11 horas.

De nuevo, permaneció dentro del coche en el espigón del puerto deportivo a la espera de confirmar si las condiciones meteorológicas iban a permitir o no su participación en la prueba. En esta ocasión se tardó menos que ayer en decidir que no. Las rachas de hasta 14 nudos que soplaban en ese momento hacían aconsejable que el emérito no se pusiera a la caña del Bribón que volvió a partir, sobre las 12.30 horas, sin el padre del actual rey a bordo. Las previsiones apuntaban a que la lluvia y el viento iban a empeorar y llegar a los 20 nudos como ya pasó el sábado.

Así las cosas, al mismo tiempo que el Bribón enfilaba el campo de regatas, Juan Carlos I abandonó el puerto junto a Pedro Campos en dirección a Nanín. Lo hizo, como a su llegada, dedicando un saludo con la mano a la prensa y a los curiosos que se reunían en la zona aunque con cierta gesto de decepción o seriedad, quizá por no poder cumplir su deseo de regatear en la ría de Pontevedra.

Tras comer en casa de su anfitrión Pedro Campos en Nanín, el rey emérito abandonó Sanxenxo hacia el aeropuerto de Vigo a las 17.15 horas para tomar un vuelo privado hacia Vitoria y se supo que no regresaba directamente a Abu Dabi.

Pese al fuerte marcaje realizado por los medios de comunicación, el rey emérito consiguió su objetivo de que este segundo viaje a España tras su marcha a Abu Dabi, al contrario que el anterior, discurriese en un ámbito totalmente privado. El exjefe del Estado en ningún momento realizó declaraciones públicas y pasó gran parte del tiempo sin dejarse ver, dentro de la casa de sus anfitriones, Pedro Campos y la mujer del presidente del Náutico de Sanxenxo, Cristina Franze. Solo allí recibió a unas pocas visitas del círculo más íntimo de Don Juan Carlos I en Sanxenxo y no trascendió su participación en ningún otro acto, ni tan siquiera de carácter privado.

El objetivo, como ya se explicó, es intentar “normalizar” las visitas del monarca a España y concretamente a Sanxenxo y mantenerlas en el ámbito privado como pidió la Casa Real. Desde el entorno del emérito, ya antes de la visita, se trasladaba la intención del exjefe del Estado de poder volver a las Rías Baixas con mayor asiduidad para disfrutar de su pasión: la vela, y poder navegar y competir con el Bribón. Este segundo viaje diametralmente opuesto al primero, que tanto malestar generó en Zarzuela y en el Gobierno por los baños de masas de Don Juan Carlos, fue por esos cauces.

¿Vuelta en junio?

Descartada su participación en la siguiente regata de la clase 6M que está prevista en Sanxenxo para el 19,20 y 21 de mayo por la cercanía de las elecciones municipales, en la villa turística ya se daba por hecho la presencia del rey emérito para la siguiente competición de la Liga Española de 6 Metros, que tendrá lugar en la villa entre el 9 y el 11 de junio. Habrá que esperar a ver si finalmente el exmonarca puede acudir a esa cita

El Bribón se hace con la Volvo Autesa Cup En el mismo campo de regatas de ayer, entre Sanxenxo y Bueu, y de nuevo con buena intensidad de viento, el Bribón 500 se hizo con la victoria de la Volvo Autesa Cup tras la disputa de dos nuevas mangas que se sumaron a la única regata celebrada el sábado Tricampeón de Europa de la clase, el líder provisional el sábado, Bribón, repitiendo la tripulación del sábado y con el primer oro olímpico de la historia para la vela española, Jane Abascal, a la caña, ha sido el vencedor de la segunda prueba de la Liga Española de 6 Metros. El Titia, de Alicia Freire y Mauricio Sánchez-Bella, se ha impuesto en la última manga del día y logra la segunda posición.



Despegue en Vigo igual que como llegó, con un tímido saludo a la prensa, antes de coger un jet privado a Vitoria

Don Juan Carlos I de Borbón abandonó Galicia del mismo modo que llegó el pasado miércoles. Sin hacer declaraciones tras ser dejado al pie de la escalinata de subida al jet privado en el que viaja desde su residencia privada en Abu Dabi. Llegó al aeropuerto de Vigo sin hacer declaraciones, dirigiendo tan solo un saludo de despedida a la prensa antes de subir al avión. Sin embargo, el rey emérito no viajó desde Vigo directamente hacia Abu Dabi (como se especulaba inicialmente) sino que el lujoso Bombardier Global 500 de la compañía Royal Jet con sede en el emirato despegó a las 18.15 de Peinador y puso rumbo al aeropuerto de Foronda, en Vitoria, en el que aterrizó a las 19 horas, aproximadamente. De nuevo, las fuentes cercanas al emérito insistían en que el viaje y la agenda del rey era privada y no trascendieron los planes del exmonarca en la capital alavesa. Distintos medios apuntaban a la posibilidad de que el anterior jefe del Estado recalase en Euskadi para encontrarse con los médicos que lo trataron en anteriores ocasiones. En teoría, el rey emérito retornaría a su residencia en Abu Dabi este lunes.