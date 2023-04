No lo conseguí para mi libro sobre Juan Carlos I 'El rey al desnudo. Historia de un fraude', publicado en junio de 2021. Y a partir de septiembre de 2022, reinicié la investigación. Envié una docena de mensajes a Alejandra de Rojas. Me pasé por su tienda Maje en la madrileña calle de Claudio Coello. Pero no obtuve lo que quería. No era la respuesta, sino una respuesta.

¿La respuesta a qué? A lo que le ponía a Alejandra de Rojas en los whatsapps que le envié. Es decir: la información de que disponíamos en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, de que ella era hija de Rosario Palacios Calleya, Charo, condesa de Montarco, la viuda de Eduardo de Rojas Ordóñez, el quinto conde de Montarco, fundador de la Falange. La musa del diseñador Elio Berhanyer, fallecida en noviembre de 2016, tuvo una relación con Juan Carlos I, de la cual nació Alejandra, en Madrid. #JCI Me reprochan no haber publicado la noticia

Lo intentamos en El Periódico con el director Albert Sáez.

Pero mi intento de que Alejandra de Rojas contestase los mensajes nos disuadió.

Charo Palacios, condesa de Montarco, casada y ya fallecida, es la madre. pic.twitter.com/AoKdJoBDLr — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 27 de abril de 2023 Pero no hubo respuesta alguna. Ni sí, ni no, ni 'no comment'. Le expliqué a mi destinataria que no íbamos a publicar la información sin poder hablar con ella. Decidimos el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, y yo aparcar el asunto. Mis fuentes, dentro y fuera de España, seguían insistiendo. Pensé enviar un whatsapp al rey emérito, ya residente en Abu Dabi. Obtuve su teléfono móvil. Pero no lo hice. #JCI Durante siete meses he intentado hablar con Alejandra Rojas, la hija que tuvo el rey Juan Carlos I con Charo Palacios, la condesa de Montarco. Le explique que mi información era esa: es decir que era hija de Juan Carlos I y que el rey la habia ayudado. Pero no contestó nunca pic.twitter.com/7Ffv41MsB7 — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 27 de abril de 2023 En las últimas semanas, volvió a arreciar la información. Me advirtieron de que otras investigaciones estaban por explotar. Y si bien advertí en un tuit en septiembre de 2022 de que había otros hijos/hijas secretas, me abstuve de publicar el nombre. #JCI Parece que afloran más hijos/hijas secretas de Juan Carlos I. Desterrado en Abu Dabi pide testigos (a Selina Scott por ejemplo) y se cuecen viejas historias.

"¡Oh caballeros, la vida es corta y si vivimos, vivimos para pisotear la cabeza de los reyes" Shakespeare Enrique IV pic.twitter.com/npK5pr7uuC — Ernesto Ekaizer (@ErnestoEkaizer) 11 de septiembre de 2022 Esta es la sucinta historia.