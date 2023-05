La noche de fiesta de Macarena Olona en Vigo desata la tormenta en Twitter

La exportavoz de Vox Macarena Olona visitó Vigo el fin de semana y su presencia, que ella misma se encargó de divulgar en redes, no pasó desapercibida. Aunque la polvareda que levantó se ciñó a las redes sociales, y no por sus comentarios sobre la ciudad -en los que se confesaba "impresionada"-, sino por su sorprendente compañía.

Su agenda para el puente de mayo marcaba una conferencia en León el sábado y la visita el domingo a la Festa da Lamprea de Arbo, a la que asistía en calidad de presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, su nuevo proyecto político tras abandonar las filas de Santiago Abascal y desde la que "batalla contra la criminal ideología de género".

Entre medias, cumplió con una "cena inclusiva", tal y como ella misma la denominó en su cuenta de Twitter. Y es precisamente este encuentro el que ha desatado una tormenta entre la comunidad tuitera de Vigo, ya que los comensales que compartieron mesa y charla con Olona fueron Basilio Aragón, más conocido como Vigo Bull Dog (ahora @bulldog_punk), y David Romero (@Davizz66). Ambos son muy populares por sus posturas de izquierdas: en sus perfiles se definen como "antifascistas" y desde la red social no se cortan a la hora de atizar a la derecha y sus políticas.

Por ello, unas fotografías de la cena que Olona compartió públicamente causaron estupor entre los seguidores de ambos tuiteros (con perfiles restringidos a followers bajo su aprobación) y desataron la batalla dialéctica y la cascada de "hate". Los reproches se centraron en cómo dos personas de marcado carácter de izquierdas confraternizaron con una férrea defensora de los valores de la derecha más reaccionaria que desde la primera línea política negó la violencia machista, atacó la ley del solo sí (aduciendo que "obliga a tener relaciones sexuales con una cámara") y arremetió contra la Ley de Memoria Democrática.

"Si tres personas se sientan en una mesa con una nazi, ya hay cuatro nazis" o "así que esto era la cena inclusiva, la de hacer mamar a gente de izquierdas... Creí que era con gente de exclusión social", son algunos de los cientos de comentarios que recibió el David Romero. Incluso le echan en cara un tuit suyo de octubre del pasado año en el que, citando a Olona, le espetaba "sigues teniendo cara de nazi", a lo que ayer respondía: "Estaba equivocado con ella".

Rumbo a la Festa da Lamprea. Y a por la @estrellagalicia. Feliz domingo ❤️ pic.twitter.com/dBiC8BATNl — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 30 de abril de 2023

Ambos tuiteros defendieron el encuentro esgrimiendo "respeto", "entendimiento" y su libertad para reunirse con quien quieran: "Hablo con quien me da la gana, siempre y cuando sea con respeto y me interese la conversación [...] Creo que he demostrado más que de sobra quién soy y mi ideología [...] El carné que me da de comer es el del camión, no el que reparten algunos", quiso zanjar Basilio Aragón, que saltó a las tertulias de los medios nacionales por su abierta y crítica postura contra la huelga de transportes del pasado mes de noviembre.

"Intercambios de opiniones, diálogos, entendimientos, sobre todo, respeto. Podemos hablar y no somos tan distintos. ¡Este es el camino!"; "Hablo con todo dios independientemente de su ideología. ¿Nosotros no éramos los demócratas?", arremetió ante las críticas David Romero.

En medio del chorreo de "hate", @bulldog_punk y @Davizz66 recibieron muestras de aprobación y comprensión e incluso de advertencia. Algunos de sus seguidores se mostraron preocupados acerca de las intenciones de Olona al reunirse con ellos, señalando una posible operación de blanqueamiento de la expolítica, que no descarta su regreso a la primera línea. Ambos tuiteros suman más de 70.000 seguidores.

¿De qué hablaron?

"Por curiosidad mía no me importaría sentarme con ella y que me explicase a qué viene ese cambio". Estas palabras de Basilio Aragón sobre Olona para el blog de análisis de movimientos de extrema derecha Al Descubierto dieron pie a la "cena inclusiva". La exdiputada por Vox recogió la invitación, que se materializó el sábado en Vigo. Una cena que continuó con una noche de marcha.

La curiosidad también llevó a muchos tuiteros a preguntarles de qué hablaron y cómo es Macarena Olona en las distancias cortas. "Muy cercana", describe David Romero; "Pienso totalmente diferente de ella ahora", añade.

Pero sobre el contenido de la charla no suelta prenda. Simplemente refiere que les contó "muchas cosas y muy interesantes", y descarta que en su charla se hiciese mención al proyecto que Macarena quería promover y para el que quería contar con el apoyo de Mario Conde.