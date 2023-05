La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado este miércoles que su partido ha sido excluido de los espacios gratuitos de propaganda electoral que difunde RTVE en su programación nacional en todos los procesos electorales. "RTVE deja fuera de los spots electorales a la coalición de Podemos e Izquierda Unida. Vamos a recurrir inmediatamente esta decisión anti democrática. El PSOE y el PP controlando la televisión pública para blindar el bipartidismo", ha denunciado Belarra en un mensaje en redes sociales.

En el borrador de reparto de espacios electorales gratuitos de ámbito de la programación nacional de RTVE se conceden 45 minutos a PP y PSOE, 30 a Ciudadanos y 14 a Vox, mientras que Podemos no está incluida. No obstante, no será hasta este jueves cuando se reúna la comisión de RTVE de la Junta Electoral Central encargada de repartir los espacios gratuitos.

Fuentes de este órgano han indicado a EFE que la exclusión de Podemos se debe a que concurre en cada una de las circunscripciones autonómicas y/o municipales con coaliciones y denominaciones distintas, lo que impide que pueda tener un espacio propio a su nombre en la programación gratuita de ámbito nacional. Por su parte, RTVE ha informado en un comunicado que, en cumplimiento de lo ordenado por la Junta Electoral Central, ha aplicado la distribución de espacios de publicidad gratuita para las próximas elecciones municipales y autonómicas "de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 188 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General".

RTVE añade que ha mantenido esta mañana una reunión con todos los grupos en la que ha facilitado toda la información de espacios de programación electoral. Según lo establecido en el artículo 188, añade, el derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, regulado en el artículo 64, "corresponde en el caso de elecciones municipales y autonómicas a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en municipios que comprendan al menos al 50% de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente".

RTVE ha reiterado su "compromiso con el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva y plural sobre los procesos electorales". Añade que la corporación seguirá trabajando con rigor y transparencia para garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y ofrecer a la ciudadanía una cobertura completa y equilibrada de las próximas elecciones municipales y autonómicas.