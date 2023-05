"Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos y sometas el futuro de España con ellos". Con esta contundencia, Alberto Núñez Feijóo ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este reprochara a EH Bildu la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas electorales para el 28-M. El presidente del PP ha dejado claro que le "repugnaría" gobernar gracias al partido abertzale y ha pedido a todos los líderes autonómicos del PSOE que rompan con el jefe del Ejecutivo.

Después de el pasado miércoles el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) desvelara que EH Bildu lleva en las listas a las elecciones municipales a 44 sentenciados por pertenecer a ETA -siete de ellos condenados por delitos de sangre-, este viernes Sánchez afeó a la formación abertzale que, aunque "legal", "no es decente". A Feijóo no le han servido estas palabras y este sábado ha cargado duramente contra Sánchez: "Va el presidente y dice que lo que hace Bildu es indecente. No hombre no, de Bildu nadie puede esperar nada. Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos".

En un acto celebrado en Getafe (Madrid) junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato a la alcaldía de este municipio, Antonio Jose Mesa, Feijóo le ha espetado a Sánchez que "en este nuevo despropósito no se responde con silencio, con la boca pequeña o con una crítica puntual", sino con un "rechazo absoluto y con decisiones". En este sentido, ha reclamado a los barones autonómicos que pongan pie en pared ante las alianzas del jefe del Ejecutivo: "O Sánchez rompe con Bildu o sus candidatos rompen con Sánchez".

Argumentario de campaña

Los más de 10 minutos que ha dedicado Feijóo, en un acto en Madrid, a hablar sobre las listas electorales de EH Bildu y las alianzas con el PSOE van en línea con la estrategia que la dirección nacional del PP ha marcado a todos los líderes autonómicos. En un argumentario enviado a todos los altos dirigentes detallan que se debe criticar la decisión de los aberzales y recordar que estos han sido socios determinantes del Gobierno de coalición.

En esta línea, el líder del PP ha reivindicado que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya asegurado que si depende de él no gobernará el PP en ninguna institución. "Me repugnaría lo contrario. Por eso estoy tan orgulloso", ha sentenciado Feijóo. "Entre Bildu y libertad, libertad; entre terrorismo y las víctimas, las víctimas; entre la humillación y la dignidad, la dignidad", ha resumido el presidente conservador tras haber dejado claro que si llega a la Moncloa derogará, no solo las normas aprobados por el Ejecutivo de coalición, sino "también las formas".