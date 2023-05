El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado desde Zaragoza a recuperar "el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu" y ha pedido el voto tanto de los socialistas "avergonzados" como de aquellos que quieren que gobierne el PP pero no votan al PP, en alusión a Vox.

Feijóo ha acudido a Zaragoza en el tercer día de campaña y ha retado al presidente de Aragón y candidato socialista a la reelección, Javier Lambán, a pedirle "a la cara" a Pedro Sánchez que rompa sus pactos con EH Bildu y avisarle que, de lo contrario, "el PSOE de Aragón no se presenta con las siglas del PSOE".

En un mitin junto al actual regidor y candidato ahora al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a la aspirante a la alcaldía, Natalia Chueca, Feijóo ha vuelto a aludir a la presencia de asesinos y etarras en la lista de EH Bildu y ha recalcado que "para derogar el sanchismo no vale con amagar" sino que solo sirve "actuar" y "con determinación".

"Ningún candidato de Sánchez lo ha hecho, por tanto son lo mismo, votan lo mismo. Los candidatos de Sánchez merecen la derrota", ha exclamado Feijóo.

Un mensaje similar ha lanzado Azcón, que cree que Lambán va a quedarse "calladito" ante Sánchez, mientras que Chueca ha recordado que la ciudad aún tiene grabadas en la memoria atentados como el de la casa cuartel, en el que once personas, entre ellas cinco niñas, murieron asesinadas por un coche bomba en 1987.

Ante más de 1.500 simpatizantes, Feijóo ha llamado a recuperar "el poder de las mayorías para no tener que avergonzarnos como españoles del poder de Bildu" porque "Bildu no nos representa, sus candidatos no representan la dignidad, la decencia y la honestidad de los españoles".

Necesitan "todo el voto" ha defendido el líder del PP, que se ha dirigido además a aquellos que "no han votado al PP aunque quieran que gobierne el PP".

"Si quiere que gobierne el PP vote al PP y ya está y ya lo arreglamos, lo solucionamos rápido, pero esto de 'vótame a mí porque quiero que gobierne el PP pero no soy el PP', esto es una cosa un poco extraña", ha exclamado Feijóo sin mencionar a Vox.