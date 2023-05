La vivienda será el "quinto pilar" del Estado del bienestar en España. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue apostando por las recetas para paliar las dificultades de acceso a la vivienda en España en esta campaña electoral. En el mitin central de los socialistas aragoneses, en un Auditorio de Zaragoza con más de 1.700 personas, el presidente del Gobierno se ha comprometido a doblar el número de viviendas protegidas en España en los próximos cinco años.

"Vamos a doblar con un 50% más el número de viviendas protegidas en los próximos cinco años. Esta es la diferencia con el PP: ellos hablan de suelo; nosotros de derecho a la vivienda. Ellos hablan de un bien con el que especular y nosotros, de derechos", ha dicho Sánchez, ante un público entregado en un acto en el que no ha faltado ningún representante de primera fila del socialismo aragonés, a pesar de las discrepancias que en algunos asuntos mantiene el presidente aragonés, Javier Lambán, con su secretario general.

El presidente ha recordado la comparativa de España con la media europea para anunciar que la vivienda "será la gran causa que vamos a emprender todos los gobiernos socialistas". "Menos de un 3% del total de la oferta de vivienda del país es vivienda protegida. En la media europea es del 9%; o más del 20% en economías nórdicas".

"Será difícil llegar a ese 20% en poco tiempo, pero la vivienda tiene que ser la prioridad para llegar el 9% de la media europea. Esa es la gran causa que vamos a emprender todos los gobiernos socialistas", ha asegurado Sánchez.

Es más, el presidente Sánchez le ha dejado una promesa a la alcaldable socialista. "Lola va a contar con todos los apoyos y los resortes del Estado para que haga realidad las 1.500 viviendas de protección oficial", las que ha prometido en esta campaña electoral.

Ante los suyos, Pedro Sánchez ha sacado el repertorio económico para oponer el modelo del "progreso" del socialismo a la "derogación a todo" que representa el del PP.

El presidente del Gobierno ha sacado pecho del aumento del 47% del salario mínimo, de la revalorización de las pensiones al IPC, de los ertes, de la reforma laboral, de la ley de eutanasia, de la ley de vivienda o de la excepción ibérica que ha permitido "ahorrar 5.000 millones" en las facturas a todos los españoles.

"Si todo eso lo hemos hecho con el viento en contra, imaginaros lo que seremos capaces de hacer con el viento a favor en España, en Zaragoza y en Aragón", ha empezado en el mitin Sánchez.

España no va bien, pero va mejor

"No diremos que España va bien", ha dicho, parafraseando al expresidente José María Aznar. "Hay mucha gente que tiene dificultades para llegar a final de mes, hay niños con pobreza infantil, jóvenes que tienen que esperar a los 35 años para emanciparse, mujeres que sufren la desigualdad", ha reconocido Sánchez. "No vamos a decir que España va bien, pero sí diremos que a España le va mejor con las recetas socialistas", ha recalcado Sánchez, que ha insistido en distanciar el modelo socialista del de los populares.

En una intervención sin menciones a Bildu ni a los ataques del PP por esta materia tras una semana de alta tensión por la inclusión de exetarras en las listas, Sánchez ha intentado pasar página y marcar distancias de la estrategia de los populares.

Lambán sí que se lo ha recordado, rompiendo así el augurio del líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, que había vaticinado que no se atrevería a decírselo a la cara a Pedro Sánchez. "Con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación. Pero es abyecto, miserable, e inmoral la utilizacion que le PP hace del terrorismo y de las víctimas de ETA. Sobre todo por parte de un partido que a veces ha pactado con los herederos de ETA. El cinismo del PP no tiene límites, y esa utilización miserable y perversa de las asociaciones de víctimas no solo es inmoral sino que divide a la sociedad", ha reprochado el presidente aragonés.

Sánchez no ha gastado palabras en la polémica que está marcando la campaña, pero le ha dedicado al PP reproches por su política de "derogación" y "carente de proyecto".

"El drama es que tenemos una oposición que no tiene proyecto alguno: su único proyecto es derogar", ha lanzado. "Feijóo lo dice todo de tapadillo, pero luego tiene a Isabel Díaz Ayuso que le marca el camino: que hay que derogar la reforma laboral, la de las pensiones, la ley de vivienda... Terminaría antes el PP diciendo que derogaría el derecho de los españoles a tener derechos", ha zanjado, entre los vítores y aplausos del público.

"La derogación es la vuelta a un pasado al que no queremos regresar. En el PP quieren regresar a la España de 2013, la de los recortes y la conflictividad social.

Por último, ha dicho Sánchez, "el futuro le da la razón al progreso pese a los gritos y las descalificaciones que hace la derecha". "La última petición: que el 28 de mayo votemos futuro en Zaragoza, en Aragón y todas y cada una de las ciudades de España y de Aragón. Si lo hacemos, el PSOE será la principal fuerza política", ha vaticinado.