Suiza se han negado a ofrecer información a la Audiencia Nacional para aclarar quién está detrás de la plataforma Tsunami Democràtic porque, a su entender, su acción se enmarca en "un delito político". Así consta en el sumario que instruye el juez Manuel García Castellón, cuyo secreto se levantó la semana pasada, tras más de tres años de investigación. La de las autoridades helvéticas es una de las respuestas que ha recibido el togado de las comisiones rogatorias remitidas a diferentes países, como Canadá, Estados Unidos y Países Bajos, para averiguar como se creó y financió la aplicación informática del Tsunami que fue activada el 2 de septiembre de 2019 y que movilizó a bastantes ciudadanos para protestar contra la condena del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes por el 'procés'.

La respuesta de las autoridades suizas, según la avanzado TV3 y ha confirmado El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, es las más específica. El resto de las comisiones rogatorias enviadas a otros países o son negativas, por lo tanto no han encontrado la información solicitada, o no son concluyentes, según las fuentes consultadas. En el caso de Suiza, el juez requirió información el 3 de diciembre del 2019, al poco tiempo de iniciarse las pesquisas, y recibió la contestación el 26 de marzo del 2020. Entre los datos que el magistrado requirió figuraban los nombres de los titulares de una cuenta corriente en el CIM Banque vinculada al Tsunami.

El escrito de Suiza subraya que los hechos imputados al Tsunami están relacionados con manifestaciones de "desobediencia civil" contra "el poder central español", así como bloqueo de infraestructuras (el aeropuerto de Barcelona) y "perturbaciones" y actos de "propaganda a favor de la independencia de Catalunya". A su entender, según la legislación suiza, estas acciones serían un "delito político", lo que les impide, "sin dejarnos ninguna opción", a entregar información sobre la plataforma.

Lucha por o contra el poder

"En efecto, el delito político no da lugar de cooperación suiza, en la medida en que está dirigido exclusivamente contra la organización política y social del Estado (en este caso España), incluso en la medida en que se produce en el marco de una lucha de por o contra el poder y se sitúa en estrecha relación con el objetivo de dicha lucha", argumenta las autoridades suizas, según el documento al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. En este mismo sentido, rechazan que pueda aplicarse la excepción prevista en la legislación a la invocación de los delitos políticos cuando existe el "peligro o amenaza" de poner en peligro la vida y la integridad física de las personas (por ejemplo, secuestrando un avión o provocando una catástrofe). De forma subsidiaria, Suiza esgrime que, aunque se negara la naturaleza política de los actos, "es necesario constatar" que la medida solicitada por las autoridades españolas representa, según el derecho interno suizo, una medida coercitiva, lo que en este caso no ocurre, pues "no se desprende el uso de la violencia criminal, entre otros elementos".

Los investigadores sostenían que en países como Suiza se había ubicado "un entramado de colaboradores, especialmente en el ámbito digital y financiero", desde donde impulsaban los proyectos del Tsunami. Para la Guardia Civil, el país helvético se sitúa como un "enclave fundamentales" para la estrategia "secesionista en su conjunto". Muestra de ellos es una conversación de una persona con el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, para que elevara a Puigdemont una duda sobre el día más idóneo para anunciar la plataforma, añadiendo como posibilidad una reunión que se iba a celebrar en Ginebra el 30 de agosto de 2019. Los investigadores tuvieron conocimiento que un día antes diferentes dirigentes independentistas, como Elsa Artadi y Josep Rius Alcaraz (diputado de Junts), viajaron a suiza. La fiscalía ya trabaja en la concreción de los delitos e imputados.

Los investigados

Entre los investigados hay siete personas que aparecen en el caso Voloh que se instruye en un juzgado de Barcelona. Entre ellos están, Oriol Soler Castanys , editor y director general de SOM; el exconseller de ERC, Xavier Vendrell, de quien la Guardia Civil sostiene que recibe el encargo de poner en marcha Tsunami y las movilizaciones en el aeropuerto, la AP-7 y en el Camp Nou; el exdirigente de CDC, David Madí, de él se asegura ahora que es conocedor de Tsunami, pero que no está en la dirección ; el jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní. En las diligencias de la Audiencia Nacional también se cita a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como impulsora de Tsunami desde Suiza, con la colaboración de Soler, y el visto bueno del presidente Carles Puigdemont . A Rovira, pero no se le ha investigado directamente.