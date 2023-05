José Luis Sanz (Sevilla, 1968) se hizo un video más personal cuando se lanzó a su candidatura para ser alcalde de su ciudad. “Puedo parecer un tipo serio y lo soy”, decía en un anuncio con imágenes del candidato del PP de pequeño vestido de nazareno, en la Feria, jugando en el Parque de María Luisa o posando el día de su boda. Esa siempre ha sido su carta de presentación, su seriedad, que vende como solvencia en la gestión, y la defensa de la ciudad más clásica, de las tradiciones. Fue alcalde del pueblo sevillano de Tomares durante 15 años y encadenó varias mayorías absolutas. Era el favorito de Génova para liderar el PP andaluz hasta que el dedo de Mariano Rajoy eligió a Juan Manuel Moreno. Sanz fue designado candidato en Sevilla por Pablo Casado, antes de la debacle, pero ahora tiene el apoyo del presidente andaluz y él se denomina como “el candidato de Juanma en Sevilla”. Está convencido de que en la capital de Andalucía falta gestión y rumbo y sobran fotos. Tendrá el voto de muchos socialistas, dice, que ya apoyaron al PP en las autonómicas.

Llegamos al ecuador de la campaña, ¿qué datos maneja?

Tengo buenas sensaciones. Empecé cuando quedaban 600 días y este tiempo me ha permitido conocer muy bien la problemática de la ciudad y de sus barrios. De las encuestas me quedo con la tendencia de que el PP siempre sube y el PSOE baja. Si a eso le sumo la sensación de abandono que tienen los vecinos de Sevilla en los barrios percibo ganas de cambio.

Las encuestas dicen que tendría que pactar con Vox para formar gobierno...

Eso no dicen las encuestas. Dicen que si yo soy primera fuerza política seré investido alcalde. Igual que hizo el PSOE. Aspiro a tener una mayoría suficiente para formar gobierno en solitario. No quiero gobernar con nadie. Espero ilusionar para arrancar esta ciudad y conseguir que recupere el mucho terreno que ha perdido respecto a otras capitales.

Ha señalado la suciedad de la ciudad como un punto débil de la gestión socialista, ¿cómo lo arreglará?

No es el principal problema pero sí es el síntoma más evidente del abandono y la dejadez que hay en la ciudad. En Lipasam hay que buscar a un buen profesional que la dirija, pusieron a políticos en vez de buenos gestores. Una vez que tengamos eso hay que organizarla, gestionarla bien, planificar inversiones e incrementos de plantilla y hacer un plan de choque para poner Sevilla al día.

En materia económica, veo que su propuesta coincide mucho con lo que dice el PSOE.

Aspiro a que Sevilla dentro de veinte años sea una potencia turística que resuelva los problemas de convivencia que se están generando. Que recupere en un futuro la capitalidad cultural que hoy ha perdido en Andalucía. Que se consolide como capital económica y tecnológica que también nos han arrebatado y aspiro a que junto a Hamburgo y Tolousse se convierta en la capital aeronáutica del Sur de Europa. Eso se logra consiguiendo que Sevilla vuelva a ser atractiva para la inversión y competitiva, porque nos hemos especializado en los últimos años aburrir a cualquiera que quisiera invertir un euro en la ciudad. Dentro de veinte años Sevilla no será nada si no afrontamos que tenemos a seis de los diez barrios más pobres de España y eso es un toro que hay que coger por los cuernos. Ha faltado un alcalde que coordinara los esfuerzos que hacen todas las administraciones en esos barrios y que hubiera aplicado medidas de transformación urbanística.

¿La 'marca Juanma' le ayudará en estas municipales?

El efecto Juanma es brutal en Andalucía y en la ciudad de Sevilla. Es una de las variables que me va a impulsar. Hay además mucho votante socialista que por primera vez cogió una papeleta del PP gracias a Juanma Moreno porque quiso consolidar el cambio política que en nuestra tierra ha supuesto mejorar la calidad de vida de muchos andaluces. Aspiro a que el votante socialista que ya cogió la papeleta de Juanma Moreno coja también la papeleta del candidato de Juanma Moreno que es José Luis Sanz para conseguir ese cambio que necesita Sevilla.

El PSOE cree que recuperará mucho voto que se fue al PP en las autonómicas en Sevilla

Eso podría ocurrir en el caso de que tuviéramos en Sevilla a un alcalde consolidado y no es el caso. Es un alcalde que lleva poco tiempo y que se ha dedicado a hacer campaña y a no resolver muchas cosas. En muchos barrios piensan que el alcalde sigue siendo Juan Espadas. Podría ocurrir si tuviera una buena gestión a sus espaldas y tampoco es el caso. Ha heredado una gestión que ha pasado sin pena ni gloria. En esta ciudad los últimos ocho años ha habido ‘un kit-kat’ después de la etapa de Juan Ignacio Zoido. Un alcalde no consolidado y con una mala gestión a sus espaldas no recupera el voto del PSOE que se fue al PP en las autonómicas.

Me sorprendió abrir su propaganda electoral. Primero vi a Feijóo pidiéndome el voto, por detrás Moreno contándome lo bien que va a Andalucía y el tercero, con menos espacio y el último, usted pidiéndome el voto. ¿Las elecciones no son municipales para el PP?

Este partido tiene una estructura piramidal y yo tengo la suerte de pertenecer a un gran equipo. Hay otros que tienen la desgracia de tener un equipo que no pueden enseñar. Yo presumo de mis dos presidentes, hay otros que se avergüenzan de su marca de su partido y de su presidente.

¿No se ha pasado de frenada planteando la campaña como un plebiscito a Pedro Sánchez?

¿Yo? Yo no la he planteado así nunca.

¿De verdad? ¿No paro de oír que votar a Antonio Muñoz es darle un aval al Gobierno del PSOE?

En absoluto. Llevo 600 días haciendo propuestas por los barrios. No hace falta hablar de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez habla solo por él y si además tienen una marca que lo esconde, hablan ellos solos. No paro de hacer propuestas de seguridad, de limpieza, de zonas verdes, planes de aparcamientos, propuestas para atraer inversión, un nuevo PGOU. Insisto es verdad que el señor Sánchez no puede ir a ningún sitio y que en Andalucía hay un secretario general del PSOE, el señor Juan Espadas, que está totalmente desubicado y que cada vez que habla mete la pata.

Que el PP haya pasado la mayor parte de la campaña hablando de Bildu y sus listas con terroristas ¿puede beneficiar a Vox?

No percibo ningún crecimiento desorbitado de Vox de las encuestas. Es verdad que hay mucho ruido político nacional, Vox se mantiene pero no se dispara. A quien afecta ese ruido política nacional y a quien perjudica es al PSOE. Llevo en política desde 1995 y no recuerdo un personaje que haya generado tanta animadversión como Pedro Sánchez. A mí en el año 2003 me han llamado asesino por la calle cuando la guerra de Aznar pero te llamaban asesino los de Podemos, los radicales de izquierda, los antisistema… A Pedro Sánchez lo cuestiona su propio votante, su propio militante. A mí me favorece claramente. Qué variables me empujan a mí para ser primera fuerza en Sevilla, pues primero una ola contra Pedro Sánchez clarísima. Segundo, un Partido Socialista que ha dejado de representar al votante tradicional en la ciudad de Sevilla. Tercero, una mala gestión del PSOE en Sevilla. He sido alcalde quince años y he tenido olas en contra del PP, de Mariano Rajoy y las he aguantado porque estaba consolidado y con una buena gestión a mis espaldas. Todo lo bueno que teníamos que ver de Antonio Muñoz ya lo hemos visto. Lo único bueno es que es capaz de estar en mil sitios a la vez y de hacerse muchísimas fotos oficiales. Es lo único que ha demostrado.

¿Está en la tesis de Feijóo o en la de Díaz Ayuso sobre la ilegalización o no de Bildu?

No es el momento en unas elecciones municipales pero estoy siempre en la tesis de Feijóo y de Juanma Moreno.

Si no gana, ¿se quedará en la oposición?

Estoy convencido, tengo un sueño ser alcalde de Sevilla, qué sevillano no sueña con ser alcalde de la mejor ciudad del mundo pero si no es así me quedaré en la oposición porque tengo todavía muchísimo recorrido. Insisto, en nueve días seré alcalde de Sevilla porque hay mucho votante socialista que me va a votar.