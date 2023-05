Las conversaciones entre el equipo de Alberto Núñez Feijóo y Luis Garicano llevan meses sucediéndose. El PP mostró interés por el economista desde el primer momento, aunque en realidad ya en la etapa de Pablo Casado los conservadores hacían llamamientos expresos para que se uniese a sus filas. El profesor universitario y exdirigente de Ciudadanos se sentía bastante más cómodo con el nuevo proyecto de Feijóo, pero tampoco veía nada claro unirse al proyecto de golpe.

Cuando en julio de 2022 dejó su acta en el Parlamento Europeo, en su entorno ya reconocían que lo había hecho sin cerrarse “todas las puertas” a volver en algún momento. Todo el que conocía bien o había trabajado con Garicano ponía el acento en su interés por la política y la gestión pública. “De eso no te desentiendes ni te desenganchas de un día para otro”, decían entonces. Además, como a otros referentes del partido naranja, el final que tuvo Albert Rivera y el proyecto liberal tras el salto de 2015 le había producido una gran decepción. Otros exdirigentes también señalan la “ambición” que siempre tuvo por asumir responsabilidades de gobierno.

Garicano estaba en el radar de Feijóo y desde hace semanas su incorporación a la fundación ‘Reformismo21’, presentada oficialmente por el líder conservador en marzo, estaba cerrada con personas de la total confianza del líder del PP. Lo que debían decidir era cuándo hacerlo público.

La intención hasta hace muy poco era después de estas elecciones autonómicas y municipales, enfocando el fichaje a las generales de diciembre, la siguiente gran cita electoral y cuya campaña se entiende que empieza ‘de facto’ el 29 de mayo. Era una manera de tener un golpe de efecto en torno a la reunificación del centro derecha. En Génova estaban convencidos de que no tenía sentido “mezclarlo” con las elecciones locales. Sin embargo, hubo un giro de guión.

La primera parte de la campaña ha estado absolutamente protagonizada por las listas de Bildu con condenados por terrorismo. La presencia de etarras la descubrió Covite y el PP hizo de ella su principal bandera en los mítines. Hasta el punto de que dio de sí para un debate interno con Isabel Díaz Ayuso pidiendo estudiar la ilegalización (aún hoy lo sigue manteniendo) y Génova descartando esa posibilidad. La necesidad de pasar página y marcar mensajes más allá de Bildu, recuperar iniciativa tras los anuncios millonarios casi diarios de Pedro Sánchez y enfocar la campaña “en positivo” terminó de precipitar el anuncio.

A por los restos de Ciudadanos

El gesto de sumar a Garicano responde también a la necesidad que el PP tiene de sumar apoyos entre sus rivales de espacio político. El llamamiento a los electores de Vox, desde la plaza de toros de Valencia, tenía un objetivo claro: restar influencia a los de Santiago Abascal a la hora de hacer pactos.

En el caso de Ciudadanos reside una realidad dramática para el PP: el suelo electoral que mantiene (aún no llegando al 3% que en la mayoría de instituciones se necesita para tener representación) le hace perder votos a los populares. Esos restos, reconocen en Génova desde hace tiempo, “se pierden”, y los votos, no solo se van a la basura, sino que impiden en muchas ocasiones que el PP se haga con un diputado o concejal más. Teniendo en cuenta que muchos gobiernos se decidirán por un puñado de votos, el PP no esconde que en este punto “cada uno de ellos es crucial”. Y la resistencia de Ciudadanos, aunque sea solo en electores, les puede lastrar el cambio de ciclo.

La fundación y su círculo

Garicano trabajará ya en el ‘consejo de sabios’ de Feijóo a los que consulta a menudo y con los que está tejiendo su programa electoral de las generales y la alternativa a Sánchez. El economista conoce bien al expresidente de Renfe y de Fedea, Pablo Vázquez, hoy al frente de la fundación del PP.

Además tiene mucha sintonía con otros integrantes como Teresa Freixes, presidenta de la organización civil Concordia Cívica o Juan Claudio de Ramón, columnista y diplomático con experiencia en embajadas de Canadá e Italia. Ambos pertenecen a un círculo de personas que en su día estuvieron muy vinculadas al proyecto de Ciudadanos.

En realidad, la fundación lanzada por Feijóo sigue el esquema de algunos pasos que en su día dio también Rivera. En Ciudadanos se muestran convencidos de la colaboración que Garicano, aun estando fuera, ha podido tener. Y la realidad es que el partido naranja descontaba su incorporación, antes o después, a las siglas populares.

Por eso señalan la reacción del presidente de Renew (la familia europea a la que pertenece Ciudadanos y con la que Garicano ha trabajado tan intensamente), el francés Stéphane Séjourné, hombre de confianza del presidente Macron en Bruselas, y que lanzó un reproche al fichaje tras un mensaje público de Feijóo: “Los proyectos liberales se construyen sobre ideas y valores, más allá de las personas. En especial de aquellas que anteponen su carrera personal al compromiso y las convicciones. El centro liberal se mantiene donde siempre estuvo”.

El propio economista tiene una larga trayectoria de duras críticas contra el PP. De hecho, fue uno de los dirigentes que se plantaron ante la decisión de Rivera de no explorar un pacto con Pedro Sánchez tras los resultados de las generales de abril de 2019. En aquella cita los naranjas alcanzaron los 57 diputados y se quedaron a solo 9 del PP. La suma con el PSOE superaba la mayoría absoluta, pero la estrategia de Ciudadanos era dar el ‘sorpaso’ al PP. Algo que ni Garicano ni otros dirigentes como Toni Roldán compartían. El segundo incluso presentó su dimisión después de aquello.