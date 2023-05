Feijóo no tendría asegurada la Moncloa con el resultado de las municipales: así quedarían las generales en cada provincia.

Del dictamen de las urnas del pasado domingo en España parece como si una ola de voto conservador hubiese arrasado al socialismo. Da esa sensación porque el PP le ha arrebatado al PSOE casi todo su poder autonómico y municipal. Y le ha arrollado sin duda en Madrid. Pero las cifras globales matizan esa percepción: los populares obtuvieron 3,4 puntos más que los socialistas, que solo perdieron 1,2 puntos respecto a las municipales de 2019. Por eso Pedro Sánchez ha lanzado el arriesgado órdago de unas elecciones generales exprés, para evitar que la erosión vaya a más y se haga insalvable si espera hasta otoño.

A la espera de nuevas encuestas que recoloquen las piezas en el tablero, los propios resultados de los comicios del domingo nos permiten hacer otro ejercicio para el que se recomienda una enorme cautela. Se trata de extrapolar los datos que arrojaron las urnas en las municipales a unas elecciones generales, al ser ambas convocatorias en toda España. Vaya por delante que son citas electorales muy distintas que tienen lugar en contextos muy distintos, por lo que nunca se da la misma participación y, por tanto, la traslación matemática de los resultados siempre tendrá cierta distorsión. Pero, como las encuestas, es un termómetro que sirve para medir las tendencias de voto.

Si el próximo 23 de julio se diesen los mismos resultados que el pasado 28 de mayo, Alberto Núñez Feijóo ganaría las generales pero no tendría asegurada la Moncloa porque, pese al vuelco, el Congreso no tendría claras mayorías. Según la simulación efectuada aplicando la ley d'Hondt a las 52 circunscripciones y con la barrera electoral del 3%, el PP obtendría 142 escaños (53 más que ahora) y el PSOE se quedaría con 122 diputados (2 más que hoy). Pero Feijóo crecería en detrimento de Vox, que pasaría de 52 a 15 escaños, lo que dejaría la suma del bloque conservador en 157 diputados, a 19 de la mayoría absoluta.

La búsqueda de otros socios que aceptasen investir al líder del PP pagando el peaje de apuntalar un acuerdo con Vox podría atragantársele a los populares. Y es que hay una diferencia fundamental entre las municipales del domingo y las generales del 23 de julio: en la próxima cita electoral, Ciudadanos parte de niveles muy bajos (solo tiene 9 escaños en el Congreso), razón por la cual Feijóo, por su flanco derecho, ya solo puede subir a costa de Vox.

No significa eso que Sánchez lo tuviera más sencillo, puesto que Podemos sufriría otro fuerte batacazo y se hundiría de los 35 diputados actuales a tan solo 8 escaños. De nuevo hay que introducir un matiz: a las municipales no concurrió Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, por lo que la extrapolación de los resultados no puede medir el impacto que tendría, tanto si concurre en coalición con Podemos como si lo hace por separado. La suma del bloque progresista apenas llegaría a 130 diputados, a 46 de la mayoría absoluta.

Eso sí, Sánchez tendría más socios potenciales con los que entenderse. ERC y Junts empatarían a 12 diputados, en lo que supondría un estancamiento de los republicanos tras el revés en la municipales, y una fuerte subida de los posconvergentes tras la victoria de Xavier Trias en Barcelona. EH Bildu se auparía a los 9 escaños tras su gran crecimiento municipal y superaría al PNV, que se quedaría con 7 parlamentarios.