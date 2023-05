Rufián confirma, Colau duda y Giró se postula: Cataluña se prepara para las elecciones generales

Pocos minutos después de las once de la mañana, mientras los líderes de las formación catalanas aún estaban de resaca electoral, analizando los resultados y estudiando posibles pactos, ha llegado la sorpresa: las elecciones generales no serían a finales de año, sino el 23 de julio. Tras verse arrollado por Albert Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido sacudir el tablero. El anuncio ha cogido a contrapié a la mayoría de partidos, que tendrán poco tiempo para tomar decisiones. El 9 de junio es el último día para presentar coaliciones, lo que afecta especialmente al espacio de los Comuns, y el 19 tienen que estar ya confeccionadas todas las listas.

ERC confirma a Rufián y difícilmente apuntalará a Collboni

Si una cosa aprendió ERC en 2019 es que no cabe precipitarse, ni dar por seguro nada en la noche electoral. Se necesita tiempo para que los resultados se aposenten. Ernest Maragall sigue con su abanico de opciones, las que le dan como cuarta fuerza, intacta y se jacta de ello. Pero el revés electoral es complejo de digerir para el 'president' Pere Aragonès, que encadena dos derrotas ante Salvador Illa, jefe de la oposición.

Es difícil que Esquerra vaya a meterse en operaciones aritméticas del que dudosamente saldrán ganando, con sus cinco escaños en Barcelona, y, por el contrario puede acabar favoreciendo una alcaldía del PSC a las puertas de las generales. Cuando, precisamente, de las poquísimas buenas noticias para ERC es, precisamente, que Collboni no acompañará a la artillería de Illa en el Parlament con la suya en el lado mar de la plaza de Sant Jaume.

Pero el problema, ahora, es otro. ¿Bastarán 10 semanas, hasta el 23 de julio, para hacerse perdonar los acuerdos con la Moncloa, por parte de un sector del electorado independentista? ¿Hay tiempo de pergeñar una unidad, ni que sea de cartón-piedra, con Junts? "No hay tiempo para lamentarnos ni lamernos las heridas. ¡Tenemos que ponernos las pilas ya!", apunta una fuente de la dirección ante el ritmo sincopado que ha introducido Sánchez. Gabriel Rufián volverá a ser su apuesta para el 23 de julio, tras haber arrancado tan solo un concejal más en Santa Coloma de Gramenet.

Los socialistas buscan el triplete en Cataluña

El PSC buscará en las generales el triplete y cree tener todas las condiciones para lograrlo tras ganar tanto las catalanas de 2021 como estas municipales. Salvador Illa siente la responsabilidad de ejercer de locomotora de un PSOE que ha pinchado en feudos como el valenciano o el andaluz y que se encomienda a la musculatura de los socialistas catalanes en ese ‘all in’ de Sánchez para intentar salvar la Moncloa. El líder del PSC ha ganado enteros para consolidarse como el principal barón del presidente y ve en los comicios del 23 de julio otra partida más para erosionar a un Govern de Pere Aragonès lesionado por los malos resultados electorales. Eso sí, los socialistas catalanes deberán decidir quién será su cabeza de lista y ya se han puesto manos a la obra para resolver en breve esta carpeta. Lo harán sin primarias por falta de tiempo y el nombre de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ya ejerció ese rol en 2019 gana enteros ante el del ministro de Cultura, Miquel Iceta; y el de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Giró se postula para Junts pese a Nogueras

Míriam Nogueras. Esta es la cabeza visible de Junts en el Congreso y ella será, salvo sorpresa, la candidata del partido en las elecciones generales, y así lo ha bendecido ya en un tuit el ‘expresident’ Carles Puigdemont en una maniobra que parecía anticipar la noticia de la tarde en el partido: el ‘exconseller’ Jaume Giró, cabeza visible del sector moderado, ha anunciado en la ejecutiva del partido que se presentará a las elecciones primarias para encabezar la candidatura a las generales.

Pero Nogueras es la preferida sin duda, no solo por Puigdemont, sino también por el secretario general, Jordi Turull. Con ella, los debates internos sobre la estrategia a seguir no tendrán mucho sentido, porque Nogueras ha demostrado que su estilo es claro: combate dialéctico con el PSOE, equiparándolo al PP, y ni un gramo de pactismo en el Congreso, para marcar distancias con ERC.

De hecho, la gestión de Nogueras en Madrid se ha caracterizado claramente por un estilo agresivo. Ha cargado constantemente contra los exsocios en el Govern por haber negociado con el Gobierno y apoyado medidas como los presupuestos generales del Estado o leyes de peso como la ley de vivienda, que Junts también ha votado en contra con argumentos como que invade competencias de la Generalitat.

Por su parte, Giró está decidido a explotar la tesis interna de los moderados según la cual la victoria de Xavier Trias en Barcelona es la demostración de que el partido ha de cambiar el rumbo hacia el pragmatismo y evitar el unilateralismo. Su decisión de presentarse a las primarias ha causado sorpresa y en la dirección se comenta que no es una decisión útil a las puertas de otra campaña electoral en la que Junts también se juega mucho.

¿Ada Colau, candidata?

Los Comuns no están para tirar cohetes tras el resultado en estas municipales. No solo no han ganado en Barcelona y corren un alto riesgo de quedar fuera de la gobernabilidad de la capital, sino que los resultados en el resto de ciudades no reflejan mejoras significativas pese a que esta vez lograron minimizar la fragmentación con Podemos y la dispersión de marcas. Sin embargo, y si el desenlace en Barcelona apunta a una alcaldía de Xavier Trias, pueden jugar la carta de la figura de Ada Colau como candidata para contribuir a un buen resultado de Yolanda Díaz en las generales. “Las podemos ganar, tenemos a la mejor candidata a presidenta y se nos dan muy bien las campañas electorales”, han respondido desde Cataluña en Comú tras conocer el adelanto electoral. Los Comuns ganaron en dos ocasiones las generales de 2015 y 2016 con Xavier Domènech como cabeza de lista y en 2019 quedaron en tercera posición y en cuarta en la repetición electoral con siete concejales y Jaume Asens como candidato.

El PP, a disposición de Feijóo

El PP ha salido reforzado de las urnas. Con Ciutadans desactivado, a pesar de la entrada con fuerza de Vox en muchos municipios, el partido cree que ha empezado "el inicio de la recuperación" en Cataluña. Triplicaron concejales en todo el territorio catalán, duplicaron en Barcelona, arrasaron en Badalona y firmaron unos buenos resultados en Lleida y Tarragona. Sin embargo, el adelanto electoral no permitirá que haya ningún tipo de renovación interna antes de los comicios y, de momento, el congreso para elegir nuevo líder seguirá aplazado.

Fuentes de la dirección en Cataluña, aseguran que las listas las confeccionará directamente Alberto Nuñez Feijóo y ponen en duda que repita Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona.

Los populares esperan sacar mejores resultados que hace cuatro años cuando sacaron dos diputados, empatando con Vox y Cs.El partido naranja tiene ahora muyalas perspectivas, tras conseguir solo 36.710 votos en toda Cataluña -un 1,22%-. A estas alturas, fuentes del partido ni siquiera confirman aún que se presenten. Vox, en cambio, tiene buenas cartas tras haber cuadriplicado los votos, a pesar de presentar el mismo programa electoral en todos los municipios.

Malas perspectivas para los anticapitalistas

Quién también sacó dos escaños en las pasadas elecciones fue la CUP, que se presentaba por primera vez para obtener representación en el Congreso. No lo hicieron en las de abril de 2019, cuando solo concurrió Poble Lliure bajo la coalición de Front Republicà, pero sí dieron el paso como CUP en la repetición de noviembre con Mireia Vehí y Albert Botrán al frente. De momento, los anticapitalistas mantienen silencio sobre cómo afrontan el avance electoral, aunque las municipales dan malos augurios a la formación. No han conseguido su principal objetivo, volver a entrar en Barcelona y en Lleida, pero además han perdido Tarragona, donde formaban parte del gobierno municipal. Su único consuelo es Girona, donde Lluc Salellas -que se presentó bajo la marca Guanyem- podría optar a la alcaldía si hay un pacto para desbancar al ganador, el PSC.