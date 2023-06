El objetivo es Sumar el 23 de julio en las elecciones generales en una opción unitaria a la izquierda del PSOE que se llama Movimiento Sumar (como ha bautizado la líder de la plataforma, Yolanda Díaz) pero el proceso que iba a ser más dilatado ha de concentrarse en un tiempo récord tras adelantar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez los comicios. Quedan nueve días para que expire el plazo para presentar coaliciones y la izquierda valenciana quiere una coalición unitaria. Pero cada uno tiene sus condicionantes y eso airea rencillas incluso antes de empezar.

Compromís, que es la única fuerza del espacio político en la Comunidad Valenciana que ha reeditado su representación en las Corts Valencianes tras el 28M, pues Unides Podem se ha quedado fuera, ha exigido encabezar las listas en las tres circunscripciones (Valencia, Alicante y Castellón) y quiere garantizarse un perfil propio pues, tal como apuntaron, "el 28M ha borrado a toda la izquierda a la izquierda del PSOE salvo Compromís, los comuns y Más Madrid. El modelo es el de aquí", señalaron.

Por ello recibió el miércoles las críticas de Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, que afeó a la formación valencianista que quiera ser cabeza de cartel en las listas que, por la premura de la convocatoria electoral, no se podrán confeccionar en su totalidad por primarias abiertas, sino a través de negociaciones de Díaz con los distintos partidos. "Cuestionaron que Podemos pidiera una negociación bilateral con Sumar y ahora exigen lo mismo", señaló el exvicepresidente del Gobierno, que también criticó que "exigen encabezar todas las candidaturas en la Comunidad y no aceptan ir con ninguna persona de Podem". "La que se le viene encima a Yolanda Díaz", dijo.

Más allá de críticas y reproches, han de confluir, eso está claro, pero de momento, al menos en la Comunidad Valenciana, la izquierda negocia por separado. Cada uno tiene su propia conversación con Díaz. Compromís, Podem y Esquerra Unida hablan de forma bilateral con la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz estos días. Compromís ya anunció el martes que negociará con la plataforma de la vicepresidenta y busca hacerlo de manera "bilateral" (pues argumentan su posición en el peso electoral que tienen, la militancia, los liderazgos y el conocimiento de esta tierra) pero también avisó de que ellos son "la izquierda valenciana" y que defenderán su espacio para confluir.

Los morados valencianos, a diferencia de la confrontación de Iglesias y en pleno trabajo de recomposición tras el 28M, piden "discreción" y señalan que las conversaciones son "bilaterales" y que el escenario de juntarse con Compromís en este proceso de negociación exprés no se va a dar. Nada de mesas multilaterales. Mientras tanto, esperan las instrucciones de la dirección nacional de Podemos, que en este caso es la que habla con Sumar para negociar en todas las circunscripciones del país de forma exprés. "A estas alturas no hay duda de que es necesario presentarse en confluencia", concluyen.

Las coaliciones se han de presentar antes del 9 de junio y se podrán configurar las candidaturas del 14 al 19 del mismo mes

Por último, Esquerra Unida se ha puesto "a disposición" de Sumar y de Yolanda Díaz para "encarar un nuevo reto electoral". Las negociaciones de Izquierda Unida también se están llevando a nivel estatal. Una vez se acuerden los pesos, se verá "cómo se configura cada territorio". Todas las negociaciones han de ser ágiles por definición, pues la norma dice que las coaliciones se han de presentar antes del 9 de junio. Tras lo cual, se dispondrá de un poco más de margen. Unos días para configurar las candidaturas del 14 al 19 de junio.