La junta directiva regional del Partido Popular se ha reunido este sábado en Mérida, por primera vez tras las elecciones autonómicas y municipales, para abordar el escenario político que se presenta. La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura y presidenta del PP extremeño , María Guardiola, ha pedido al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que "deje" sentarse con ella a negociar al candidato de su partido, Ángel Pelayo, porque "el futuro de Extremadura no se decide en ningún sitio que no sea aquí".

"Ojalá hubiera un pacto ya porque eso es lo que quieren los extremeños, pero ni hay un pacto ni estamos negociando porque el señor Pelayo no ha recibido aún autorización para poderse sentar conmigo", ha traslado a sus compañeros de partido. En este punto, cabe recordar que Guardiola necesita a los cinco diputados que ha obtenido Vox en los comicios para sumarlos a los 28 del PP y poder arrebatarle el gobierno al socialista Guillermo Fernández Vara.

En esta línea, la líder de los populares extremeños ha destacado que ella es "la única que va a negociar" con Vox, al tiempo que ha lamentado el no haberse podido sentar aún a negociar con Pelayo. "Lo que sí os digo es que mi palabra es sagrada y que yo no la cambio. He dicho que quiero gobernar en solitario y quien piense que mi palabra es estrategia se equivoca", ha subrayado.

"Tenemos toda la disposición del mundo para llegar a acuerdos con Vox, para ser presidenta y que nuestro gobierno dé respuestas a lo que nos han pedido los ciudadanos en las urnas, pero para eso hay que remangarse ya, hay que ponerse a trabajar ya y lo que no podemos es estar esperando a que en Madrid los jefes de algunos (en alusión a Pelayo) tomen decisiones en nuestra tierra", ha manifestado. "Mis jefes ya me han dicho lo que me tenían que decir y nosotros lo sabemos muy bien, porque nuestros jefes son los extremeños", ha destacado.