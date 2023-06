¿El 'si tú no vas, ellos vuelven' sigue funcionado 15 años después?

Con Pedro Sánchez haciendo un 'all in' adelantando las elecciones generales al 23 de julio para intentar frenar un gobierno del PP de la mano de Vox, los socialistas echan mano de uno de sus lemas que ha hecho más fortuna para lograr movilizar a su electorado y que ha sido replicado y versionado por otras formaciones políticas a lo largo de tres lustros: 'Si tú no vas, ellos vuelven'. Lo invocó explícitamente esta semana el líder del PSC, Salvador Illa, y es la columna vertebral de la campaña que está diseñando el PSOE. Pero, ¿puede funcionar recuperar un eslogan del baúl de los recuerdos 15 años después en un contexto en que la extrema derecha no ha dejado de crecer pese a las advertencias de la izquierda?.

Tenemos que remontarnos hasta el año 2008 para ubicar el anuncio con el que el PSC remató las elecciones generales del año 2008 en Catalunya, en las que se impuso una Carme Chacón que logró 25 diputados, un resultado inédito que ningún otro partido ha logrado ni igualar ni superar en unos comicios de este tipo. Entonces los socialistas catalanes afrontaban una campaña en la que José Luis Rodríguez Zapatero se jugaba su continuidad en la Moncloa. El PP movilizaba a los suyos con la ofensiva contra el Estatut y el PSC, siempre locomotora para ganar unas generales, buscaba un revulsivo. El lema fue acuñado en una reunión en la histórica sede de la calle Nicaragua por el entonces secretario de organización y ahora diputado en el Congreso José Zaragoza, en estrecha colaboración con Miquel Iceta y Enric Casas, entre otros asesores, y se plasmó en un cartel inspirado en la estética de 'Pulp Fiction' con las siluetas y sombras de Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. Sánchez hará una campaña emocional: "O te movilizas o Abascal a la Moncloa" Según el periodista experto en extrema derecha, Xavier Rius, bajo la mirada de la izquierda, el contexto de ahora es "incluso peor" que el de entonces porque es "más peligroso" un PP que se "deja contaminar" por la extrema derecha. "No es que pueda gobernar Feijóo, es que podría hacerlo con Vox y agitando un pasado que pone por delante ETA y la ilegalización de partidos como Bildu", argumenta. Añade que, además, el partido de Santiago Abascal tiene un factor diferencial respecto a la ultraderecha de dirigentes europeos como Marine Le Pen o Matteo Salvini: "Para Vox, el enemigo principal no es Bruselas o los inmigrantes, sino que está en casa y lo encarnan Podemos, el independentismo catalán o Bildu". "El contexto de ahora es incluso peor porque es más peligroso un PP que se deja contaminar por la extrema derecha" Xavier Rius Sant - Periodista experto en extrema derecha Esta radiografía, la de un "Feijóo tutelado por Abascal", trasladada a un 'leitmotiv' de campaña considera Rius que sí que puede generar un contexto de "miedo" que movilice al electorado de izquierdas, cosa que, advierte, no significa que sea suficiente. "Los socialistas pueden tener razón planteando este marco de campaña, la duda es si será efectivo", sostiene. De hecho, apunta que uno de los puntos débiles de los socialistas es que haya habido barones que han manifestado su incomodidad con un gobierno sustentado en la formaciones independentistas. "Que Vox contamine al resto de partidos es un fracaso del concepto plurinacional del Estado", concluye. Las campañas en negativo El politólogo y profesor de la UPF Toni Rodon aboga por desmitificar los lemas de campaña porque, científicamente, no se puede saber si en un mundo paralelo sin el eslogan en cuestión se hubieran obtenido los mismos resultados. "Un lema por sí solo no hace ganar o perder votos, lo que hace ganar o perder es la estrategia política que hay detrás y los cambios sociales que hay", sostiene. Según las investigaciones realizadas en ciencia política, relata, las campañas negativas, las que van en la línea de señalar "un demonio" y de agitar que si no ganan unos los otros revertirán lo conquistado, "no acostumbran a funcionar". "La estrategia genera dudas porque tú arrancarás que algunos de los tuyos vayan a votar, pero motivarás también votos de los contrincantes" Toni Rodon - politólogo Rodon asegura que, de la misma manera que se puede conseguir movilizar a una parte del electorado de izquierdas, el hecho de que se ataque al rival también lo moviliza a él. "La estrategia genera dudas porque tú arrancarás que algunos de los tuyos vayan a votar, pero motivarás también votos de los contrincantes", sostiene. De hecho, el PP ya ha reaccionado llamando a "derogar el 'sanchismo'" en las urnas. Sobre el 'si tú no vas, ellos vuelven' en concreto, el politólogo considera que ha demostrado tener "límites" porque la apelación a las emociones en política puede tener efectos solo a "corto plazo". Prueba de ello es que se ha recurrido mucho al eslogan y, a pesar de ello, "la extrema derecha sigue subiendo" porque la filosofía de "no votar a unos porque los otros son peores" se acaba agotando. Hay que tener en cuenta, asegura, un elemento más: que aunque agitar el miedo a la vuelta de la derecha pueda tener un efecto positivo para el PSOE, la repercusión sea negativa en el resto de la izquierda por la concentración del voto en un solo partido y la imposibilidad de sumar después para gobernar. "El reparto de escaños puede perjudicar al proyecto de Podemos y Sumar e, indirectamente, al PSOE", concluye.