Una multa de 10.000 euros es la propuesta de castigo a Falange Española que la instrucción del Ministerio de la Presidencia ha elevado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por los homenajes a José Antonio Primo de Rivera en Madrid y el Valle de los Caídos los pasados 19 y 20 de noviembre.

Está en marcha ya la tramitación de la primera multa impuesta en España por la organización de "actos públicos contrarios a la memoria democrática". Esa es la figura administrativa que encabeza una propuesta de resolución de María Jesús Gabin, instructora y alta funcionaria de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que fue remitida la pasada semana, y que otorga a La Falange (la marca de ese partido que figura en el expediente) diez días desde su recepción para recurrir.

El texto de la resolución sancionadora ofrece un descuento del 20% acumulable a otro de la misma cuantía si La Falange asume su responsabilidad en la organización de los actos y si lleva a cabo un pronto pago. Fuentes de la formación multada han confirmado a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que recurrirán la sanción, primero agotando la vía administrativa y después acudiendo a los tribunales.

El expediente instruido por Presidencia se incoó en enero pasado tras las denuncias presentadas por entidades memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática, instando a sanciones por haber sufrido "humillación y dolor" causados por esas exhibiciones públicas.

Informes policiales

Cada año, diversas ramas falangistas organizan actos de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, en la noche del 19 de noviembre y la jornada del día 20, aniversario de su fusilamiento en la cárcel de Alicante, tras ser condenado a muerte en el otoño de 1936. Entre esos actos destaca una concentración ante la que fue casa de Primo de Rivera en la calle Génova de Madrid, no lejos de la sede del Partido Popular, pero el evento principal es una marcha nocturna a pie de falangistas portando una corona de laurel desde Madrid hasta la que era su tumba en Cuelgamuros, a 50 kilómetros de la ciudad.

En esta ocasión, ambos actos han dado lugar a informes de la Brigada de Información de la Policía Nacional (el de Génova) y de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid (el del monumento escurialense). En ambos informes policiales se ha basado en parte la resolución que ahora estudia el ministerio de Félix Bolaños.

La Guardia Civil acompañó su informe con un vídeo de la "marcha de la corona". En ese informe, la instructora considera que se reseñan "diversos ritos, iconografía y simbología relacionados con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, de la Guerra de España o de la Dictadura Franquista". La propuesta de resolución indica que "igualmente se observan en esas grabaciones el uso de una puesta en escena paramilitar, que se observa en el paso, la formación, la indumentaria y vestimenta uniformada, el porte de banderas y banderines, así como las instrucciones que lleva a cabo el coordinador de la llegada de la Corona".

En el informe de la Policía Nacional, "se destaca el uso de la iconografía y estética fascista, así como la presencia de representantes de partidos de la extrema derecha de Francia, Alemania e Italia".

Opinión de un experto

A lo largo de la instrucción del expediente sancionador, Presidencia requirió alegaciones a La Falange. Sus representantes legales adujeron que el derecho a la Libertad de Expresión ampara al Cara al Sol, himno falangista, y a los vivas proferidos a ese partido, a España o a la figura de José Antonio. Entre su argumentos, refiere el auto sancionador, La Falange transmitió al Gobierno que “la totalidad del acto se desarrolló con normalidad y dentro del respeto a todo el ordenamiento jurídico español, a todo, incluida la Ley de Memoria Democrática".

Según recoge el expediente, la defensa de La Falange sostuvo que los homenajes a Primo de Rivera no violan la ley, por cuanto “la única figura que se está exaltando es la del fundador de La Falange y asesinado el 20 de noviembre de 1936. José Antonio no tuvo, por tanto, nada que ver con el levantamiento militar, la Guerra o la Dictadura". Los falangistas añadieron además que "no hubo desprecio alguno hacia las víctimas a las que se refiere la Ley de Memoria Democrática"

La instructora del expediente sancionador contra La Falange buscó la opinión de un experto, el historiador y profesor de la Universidad de Granada Miguel Ángel del Arco, que también ha emitido un informe. A la vista de los vídeos del acto, Del Arco opinó para la instrucción que en los homenajes se ve "una evidente continuidad simbólica respecto a la época de la guerra civil y de la dictadura franquista. Se enarbolan así banderas de Falange o de partidos herederos directos del franquismo y responsables de la violencia contra los republicanos y sus familias. Se entonan los viejos 'cantos nacionales' de la dictadura y se producen desfiles y marchas militares recurriendo a elementos simbólicos del franquismo”.

La resolución propone al secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, que multe con 10.000 euros a La Falange como "responsable de una infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62,1 epígrafe E de la Ley de Memoria Democrática".