Todo lo que Feijóo se compromete a derogar si llega a la Moncloa

Es una promesa habitual que se repite cíclicamente: el jefe de la oposición muestra su total rechazo a las iniciativas legales que emprende el presidente del Gobierno de turno asegurando que las derogará en cuanto entre por la puerta del Palacio de la Moncloa.

Decirlo es fácil, pero hacerlo no tanto. Mariano Rajoy no lo cumplió con la ley del aborto, pese a que la había recurrido incluso ante el Tribunal Constitucional. Y Pedro Sánchez sufrió para "derogar", entre comillas, la reforma laboral del PP. Solo anuló las medidas más lesivas para el trabajador, y no todas. Y el dirigente socialista no ha neutralizado esta legislatura la llamada 'ley mordaza' aunque, hace cuatro años, se comprometió a hacerlo "a la mayor brevedad" en el pacto escrito que cerró con Unidas Podemos. ERC y EH Bildu votaron en contra del texto reformado propuesto por los socialistas porque no prohibía las pelotas de goma ni las devoluciones en caliente.

Con las elecciones generales convocadas para el 23 de julio, el jefe de la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho lo propio y asegura que tumbará una decena de leyes impulsadas por el Gobierno de coalición.

1. Código Penal

El líder del PP compareció de manera extraordinaria ante la prensa el 11 de noviembre por la tarde para anunciar solemnemente que, si llega a ser presidente del Gobierno, volverá a incluir en el Código Penal el delito de sedición. El PSOE y Unidas Podemos habían registrado horas antes en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que suponía la eliminación de ese delito y la creación de otro por “desórdenes públicos agravados”.

Días después, cuando ERC incluyó una enmienda en ese proyecto de ley para rebajar las penas por malversación en algunos supuestos, los conservadores también cargaron contra esa modificación y mostraron su rechazo. “Va a ocurrir con los corruptos como con los violadores", avisó Esteban González Pons, vicesecretario de los populares, en referencia a la disminución de condenas de los delincuentes sexuales que ha facilitado la ley del 'solo sí es sí'.

2. Leyes sociales

Feijóo había asegurado varias veces que derogará la ley de eutanasia estos últimos meses. Sin embargo ahora, con las elecciones generales convocadas para el 23 de julio, no se ha mostrado tan contundente. En una entrevista en Onda Cero este 6 de junio, aflojó el tono. “La tendremos que ver y ajustar. Si me pregunta si habrá un texto de sustitución o una modificación parcial… Lo veremos en el ámbito de las comisiones de bioética y tomaremos una decisión”, explicó.

En la lista de temas sociales es capital la ley del aborto, en la que el Ejecutivo de Sánchez ha introducido cambios para permitir que las chicas entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Si no pueden conducir ni votar a esa edad, se pregunta Feijóo, ¿cómo van a poder tomar esa decisión? El líder del PP quiere que el juez decida en esos casos en los que los padres se opongan.

El partido conservador, con Pablo Casado como presidente, también acudió al Constitucional, en marzo de 2021, con la ley de educación del Ejecutivo de coalición, la Lomloe o ‘ley Celáa’. Feijóo ha asegurado que él también anulará esta norma porque, entre otras razones, “iguala por abajo y no busca la excelencia”, en referencia a que los alumnos podrán pasar de curso con materias suspendidas si los docentes así lo consideran, y porque el castellano deja de figurar como lengua vehicular en la enseñanza.

Tampoco quiere que siga en vigor la ley de memoria democrática, que supuso la ampliación de la que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó y llamó "de memoria histórica". El político gallego censura especialmente el apoyo que EH Bildu dio al Ejecutivo de Sánchez para aprobarla y que se haya ampliado, hasta finales de 1983, el reconocimiento de víctimas de vulneración de derechos humanos, porque, en su opinión, eso "cuestiona" la Transición.

En el ámbito del medio ambiente, la formación popular suspenderá la orden ministerial, aprobada en septiembre de 2021, que incluye al lobo en la lista de especies silvestres protegidas. Quiere que se permita su caza al norte del Duero, donde vive el grueso de ejemplares de ese animal, para frenar el número de ataques a la ganadería.

3. Leyes de igualdad

El fallo técnico de la ley integral de la libertad sexual, conocida como la del ‘solo sí es sí’, que facilitó durante meses rebajas de condenas para delincuentes sexuales, ha sido uno de los asuntos más denunciados por el PP este año. Sin embargo, con los cambios introducidos en la ley con la ayuda del PP, ya no es una prioridad para Feijóo cambiarla sustancialmente.

Sí que es un objetivo del líder del PP cerrar el Ministerio de Igualdad, tal como aseguró también este martes 6 de junio en Onda Cero. Su objetivo es reducir el Ejecutivo hasta los 13 o 14 departamentos y ese área en concreto, dijo, puede volver a ser un departamento enclavado en otro ministerio.

El político gallego sí que mantiene su rechazo total a otra de las normas principales de Igualdad de esta legislatura: la ‘ley trans'. En palabras de Feijóo, "trivializa el sexo” y la “naturaleza humana”. La norma defiende la llamada ‘autodeterminación de género’, que una persona pueda cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil solo expresando su voluntad, sin hormonas durante dos años ni diagnóstico médico de disforia de género.

4. Leyes económicas

El Ejecutivo de coalición consiguió un acuerdo con los sindicatos y los empresarios para modificar la legislación laboral con el objetivo principal de acabar con la temporalidad del mercado español. El Gobierno sacó por la mínima la reforma en la votación del Congreso y lo logró gracias a un diputado del PP que se equivocó al apretar los botones. Los conservadores, en todo caso, rechazaron los cambios y aseguran que, si llegan a la Moncloa, introducirán “más flexibilidad y modernización” y la llamada ‘mochila austriaca’ (un fondo que el trabajador acumula y se lleva consigo en caso de despido).

Feijóo se compromete a hacer esos cambios después de hablar con sindicatos y agentes de la patronal. "Cualquier cambio será dialogado, comentado y si es posible pactado. Si llego a la conclusión de que para mi país es bueno hacer esto y no consigo el pacto, gobernar es indelegable y, por tanto, no me voy a comprometer a hacer únicamente lo que me digan los agentes sociales. Pero no haré nada sin consultar negociar con los agentes sociales". zanjó en Onda Cero.

Los populares también están en contra de los impuestos a la banca, las grandes energéticas y las grandes fortunas. Los dos primeros tributos consideran que están mal diseñados legalmente y el tercero puede invitar a una huida de los patrimonios.