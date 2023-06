El Partido Regionalista de Cantabria no concurrirá a las elecciones generales del 23J por el "riesgo enorme" de no salir ante la "polarización feroz" que prevé se producirá en los próximos comicios.

Así lo ha anunciado este jueves el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, al término del Comité Ejecutivo de la formación reunido para abordar las negociaciones que mantiene con el PP para garantizar la gobernabilidad de Cantabria y la concurrencia del partido a las generales.

Esta última decisión ha sido refrendada por la práctica totalidad de los asistentes al comité, con 55 votos a favor y cinco en contra, ante los "enormes riesgos de presentarse y no tener alguna posibilidad de salir", a lo que se suma que el partido tendría que "pedir un crédito" para afrontar el coste de la campaña.

"El riesgo es razonablemente alto de no salir y el coste económico es importante", ha remarcado Revilla, que además cree que si el PRC obtuviera un diputado --ahora tiene uno, José María Mazón-- su "efectividad se vería mermada" porque los regionalistas ya no gobiernan en Cantabria "y no tenemos pactos para reivindicar".

Foro Asturias tampoco concurrirá

Por su parte, la Comisión Directiva de Foro Asturias ha tomado este jueves la decisión de no concurrir por primera vez, desde su creación en 2011, a las elecciones generales.

Tras la reunión de la directiva del partido, el secretario general y candidato de Foro a la Presidencia del Principado en las elecciones autonómicas, Adrián Pumares, ha admitido, a través de un comunicado, que el partido no ha alcanzado el objetivo de ser tan decisivo como pretendía tras los comicios del 28M.

Desde su creación en 2011 en torno a la figura de Francisco Álvarez-Cascos -ahora pendiente de juicio tras ser denunciado por apropiación por su ahora expartido-, Foro Asturias se había presentado a todas las elecciones generales, las primeras de ellas en solitario, en 2011, y las cuatro siguientes en coalición con el PP.

La decisión de Foro se produce tras los resultados de las elecciones del pasado 28M, en los que Foro obtuvo uno de los 45 escaños de la Junta General, uno menos que en 2019, tras rebajar la cifra de votos obtenidos de casi 34.700 a algo más de 19.000, aunque los resultados obtenidos en Gijón permitirán previsiblemente que la presidenta del partido, Carmen Moriyón, se haga con la Alcaldía del mayor concejo de la comunidad, ahora en manos del PSOE.

Pumares, quien se ha comprometido a acometer "una profunda reorganización" del partido para tratar de avanzar en su expansión territorial y a celebrar antes de fin de año una convención para fijar la estrategia para los próximos cuatro años, ha argumentado que "la polarización política y la Ley D'Hondt hacen muy difícil que Foro Asturias pueda obtener representación en el Congreso de los Diputados".

El diputado electo, quien ha asegurado que se va a "dejar la piel" para tratar de influir sobre el Gobierno de Asturias desde la cámara autonómica, ha anunciado la creación de "un Observatorio para fiscalizar la labor de los diputados y senadores asturianos, con especial atención a los del partido que gobierne", y hacer propuestas "en defensa de los intereses de Asturias".

Pumares ha remarcado que ahora el objetivo es "sumar el mayor número de alcaldías posibles y formar parte de los gobiernos municipales", una tarea que, según ha avanzado, "dependerá de cada concejo sin imposiciones por parte de la dirección del partido".