Las listas del PP para las elecciones generales siguen siendo un secreto guardado bajo siete llaves con la excepción de Borja Sémper y Cayetana Álvarez de Toledo, los únicos nombres confirmados para la candidatura por Madrid. Varias personas están colaborando en su confección, aunque realmente es Miguel Tellado, vicesecretario de Organización y hombre de absoluta confianza de Alberto Núñez Feijóo, quien está cerrando puesto a puesto. Que él esté al frente de las candidaturas es lo que garantiza el hermetismo más absoluto. Lo único claro, según las fuentes consultadas por este diario, es que habrá renovación en la mayoría de puestos de salida del grupo parlamentario en el Congreso.

En las filas populares dan por hecho que desembarcarán figuras de los territorios con experiencia en gobiernos autonómicos. “Vamos a ver mucho movimiento dentro del propio partido”, afirman, apuntando a que Feijóo “irá sobre seguro” después de advertir a los suyos que espera “cargar de nivel” el nuevo equipo de diputados.

La realidad es que el actual grupo parlamentario (de la época de Pablo Casado y Teodoro García Egea) está repleto de desconocidos para el líder conservador. Su llegada a la Cámara Baja implicará llevar consigo a personas de estricta confianza y otras a las que confiará el peso que está llamado a tener el PP si gana las elecciones. “Personas solventes, que hayan gestionado y que estén en disposición de redactar leyes”, dicen en Génova, “con tirón en sus comunidades autónomas, experiencia orgánica o que tengan capacidad ejecutiva”.

El PP está elaborando las listas pensando en todas esas claves: los diputados que ejercerán el cargo y otros que podrían ser llamados a segundos niveles de Gobierno si Feijóo llega a la Moncloa, ocupando secretarías de Estado, subsecretarías o direcciones generales. No se trata de un asunto menor, puesto que los números que puedan parecer “más de relleno” no tendrían por qué serlo a partir del mes de septiembre si hay un ejecutivo conservador. “Cada número va a estar muy pensado por lo que pueda ocurrir”, explican.

Una de las novedades seguras será el trasvase de senadores al Congreso. Con Feijóo están en la Cámara Alta el propio Tellado, Elías Bendodo (coordinador general), Juan Bravo (responsable económico) y Pedro Rollán (vicesecretario de coordinación autonómica y local). Todos serán diputados tras el 23 de julio por sus respectivas circunscripciones, igual que Carmen Navarro (ya lo es por Albacete) y Carmen Fúnez (se incorporaría por Ciudad Real). Sémper, vicesecretario y portavoz electoral, ya está confirmado por Madrid tras despegarse por completo del PP vasco. Está por ver si Esteban González Pons abandona el acta de eurodiputado para entrar en el Congreso por Valencia.

Cuca Gamarra, secretaria general, estaba prevista de nuevo como cabeza de lista por Logroño, a pesar de que algunas personas tienen dudas sobre quién ocupará el número dos de Feijóo por Madrid, y la sitúan a ella en caso de que no cuaje un plan previo.

“Alguna sorpresa”

En mitad de ese runrún entran de lleno las “sorpresas” que en la dirección dan por hecho que habrá. No serán fichajes de fuegos artificiales, ni vinculados con “operaciones de marketing que hemos visto en otros partidos”, dicen en el PP mirando a Ciudadanos e incluso al PSOE. El partido naranja apostó en 2019 por llevar a su lista a muchas personas de fuera de la política como el ejecutivo Marcos de Quinto o el abogado del Estado Edmundo Bal.

“Feijóo no es así”, reiteran. Pero sí especulan con la posible vuelta de exdirigentes de etapas o gobiernos populares pasados, sobre todo de Mariano Rajoy, o incluso alguna persona no tan vinculada a la política, pero de la órbita del PP. “No habrá excentricidades ni fichajes estelares. Sí alguna sorpresa que va a gustar”, afirman. La realidad es que los grandes nombres que el líder popular aspira atraer estarán destinados a su proyecto de Gobierno. Ya en la fundación ‘Reformismo21’, Feijóo ha puesto en su radar a personas que quiere cerca por si llega a la Moncloa.

Ex del Gobierno de Rajoy

Sobre la fundación está recayendo un papel fundamental en la elaboración del programa que coordina también Gamarra. La cuestión es si alguna de esas personas (exministros como Fátima Báñez o Román Escolano) dan el paso de ir en listas o el salto llega después como muchas voces prevén. Ya ocurrió que la exministra de Trabajo sonó como posible número dos de Feijóo en el partido y, sin embargo, decidió quedarse en la Fundación CEOE, con la vista puesta en una incorporación más adelante. Lo que sí ha hecho Báñez todo este tiempo, como muchos otros exministros de gobiernos del PP, ha sido ayudar a Feijóo en la elaboración de papeles sobre los que está construyendo su alternativa a Pedro Sánchez. Con Bañez está ahora en la patronal otro nombre que aparece ahora en muchas quinielas: el que fuera jefe de gabinete de Rajoy, José Luis Ayllón.

Muchas miradas están puestas en el futuro equipo económico popular, aunque se centran en lo que sería un futuro Gobierno. En la propia fundación ya colaboran, además de Báñez y Escolano o el presidente del 'think tank', el economista Pablo Vázquez, otros perfiles económicos que están influyendo en Feijóo. La incorporación más reciente fue la de Luis Garicano, procedente de Ciudadanos y que Feijóo llevaba persiguiendo tiempo. En todo caso, como publicó este periódico, si hay un nombre que ronda la cabeza del líder popular a futuro es el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

En la fundación también trabaja activamente el profesor de ICADE, José María Abad, con el que ya contó Casado para su convención de 2021 aprovechando su experiencia en el FMI y sus críticas a la política económica del Gobierno. Fuera de la organización hay otros nombres a los que Feijóo también consulta como el exministro Luis de Guindos, los hermanos Álvaro y Alberto Nadal (también de gobiernos del PP), José Manuel González-Páramo (con experiencia en el BCE y el Banco de España, el Ministerio de Economía y consejero ejecutivo del BBVA) o el economista José María Rotellar.

El vuelco del 28M

La inquietud dentro del partido por saber cómo quedarán las candidaturas ha ido a más en los últimos días. Pero las sensaciones son distintas tras la victoria del 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales. Esa inquietud se ha convertido en curiosidad y no temor. Si algo inoculó el 28M en las filas conservadoras es un optimismo antes inexistente: “El miedo por las listas ha desaparecido. Si no es una cosa será otra. No solo porque hay sitio de sobra, sino porque las cosas van a ir bien. El miedo ha abundado estos días en el PSOE o en Podemos y sus líos con Sumar”, ironizan distintos cargos.

Con lo que sí cuentan algunos diputados es con una posible marcha al Senado o con descender varios puestos hacia abajo.