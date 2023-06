El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado la "incompetencia" del tercer teniente de alcalde de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona para sancionar a los dueños de las páginas web en las que se alojan anuncios de venta de animales. Así se explica en la documentación judicial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, y por la que el pasado 21 de abril la Justicia decidió anular una multa de 150.000 euros de 2019 a Adevinta, la empresa dueña de Milanuncios, Fotocasa o InfoJobs, entre otros.

A pesar de que los anuncios de venta de animales de compañía por parte de particulares han pasado a estar prohibidos con la nueva Ley de Bienestar Animal aprobada a finales de marzo, en Milanuncios sigue habiendo "más de 10.000" ofertas de venta de cachorros de perro.

Esto es posible, sin embargo, porque la venta online por parte de criadores profesionales sí está permitida, aunque todos los anuncios deben incluir el núcleo zoológico del vendedor, es decir, el número de registro que identifica al profesional que ha criado al criador del animal y que demuestra que no es un particular. La ley, como explica el apartado 2 del artículo 57, especifica, eso sí, que deben ser las plataformas quienes "verifiquen la veracidad de los datos" del vendedor.

Antes de la entrada en vigor de esta ley nacional, Adevinta, empresa matriz de Milanuncios, que no ha querido participar en este artículo, desoyó las peticiones que le llegaban desde el Ayuntamiento de Barcelona para tumbar los anuncios de venta de particulares. Por ello, desde la oficina del tercer teniente de alcalde del equipo de gobierno de Ada Colau se resolvieron dos sanciones, una en 2019 y otra en 2021, por 150.000 y 250.000 euros respectivamente.

Sin embargo, en una sentencia del pasado 21 de abril a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó como "nula" la primera "resolución sancionadora" por estar "viciada de incompetencia". Una vez impugnada la primera, es previsible que si la segunda es por el mismo motivo y se recurre ante el mismo tribunal también sea anulada.

Se venden cachorros

Las sanciones del departamento municipal barcelonés de Protección de Animales habrían llegado después de que la empresa desobedeciese decenas de peticiones del consistorio de retirar o modificar anuncios de venta de animales alojados en los portales web de Milanuncios y Vibbo, el dominio que renombró a 'Segundamano'.

Unas peticiones que habrían estado amparadas, según el consistorio, por una ordenanza municipal que prohibía expresamente "la crianza de animales de compañía en domicilios particulares" y que pretendía perseguir anuncios ilícitos para la venta de animales.

La intención, según se explicó entonces, era intentar parar las ofertas de particulares que vendían cachorros de perros y gatos recién nacidos y que podrían no estar registrados, no tener el chip preceptivo o incluso no haber sido desparasitados, pero también anuncios que no podían garantizar que las crías hubiesen pasado con su madre al menos las ocho primeras semanas de sus vidas.

Sin embargo, el ayuntamiento también criticaba entonces en su comunicado que dentro de la categoría 'Perros' de Milanuncios las publicaciones se pudiesen filtrar por 'Monta', es decir, por el ofrecimiento de animales para reproducirse con otros, pues cada núcleo zoológico tiene que tener identificado a su semental. A día de hoy, este filtro sigue existiendo y hay más de 260 ofertas.

Todo esto, en teoría, es lo que garantizan los criadores profesionales, quienes se responsabilizan de las condiciones del animal a través de su núcleo zoológico. Y, en el caso de dar un número de registro falso o no ofrecerlo, la responsabilidad última será de la plataforma gracias a la nueva Ley de Bienestar Animal.

Sanción "viciada de incompetencia"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desautorizado, sin embargo, al ya depuesto equipo de gobierno de Colau en cuanto a su capacidad para emitir sanciones de este tipo a través de la oficina del tercer teniente de alcalde, pues considera que se trata de un tema relacionado con el comercio electrónico y no de "protección, tenencia y venta de animales", para lo que sí estaría legitimado.

El puesto de Tercer Teniente de Alcalde en Barcelona lo ocupó desde 2015 hasta mediados de 2019 Jaume Asens, quien hasta esta nueva convocatoria electoral había pasado a ejercer como presidente del grupo confederal de Unidas Podemos y de los comunes en el Congreso de los Diputados.

Fue sucedido en el equipo de gobierno de la alcaldesa de Barcelona por la socialista Laia Bonet, quien completó el proceso de sanción iniciado en 2017 a los pocos meses de llegar al cargo y emitió la segunda en 2021. En ese momento, recordó que “Barcelona ha sido pionera en España a la hora de culminar un procedimiento administrativo por comercio ilícito de animales" y prometió que lo harían "las veces que haga falta para garantizar que se cumpla la normativa”.

En la documentación judicial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se explica que "ni consta ni se ha aportado" ningún documento que pruebe la competencia del organismo para llevar a cabo sanciones de ese tipo. Por ello, explica el TSJ catalán, la multa ha quedado anulada al estar "viciada de incompetencia".