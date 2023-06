Nadia Calviño ha reclamado este lunes al PP a celebrar cuanto antes un debate económico, que permita conocer tanto el programa de Alberto Núñez Feijóo como la persona que lo llevará a cabo. Este diario ya publicó que el preferido del dirigente popular es el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La vicepresidenta no ha querido entrar en disquisiciones pero ha subrayado que "no sabemos ni quién, ni qué ni para qué" y "urge que los ciudadanos conozcan la propuesta de los dos partidos políticos". "Con las cosas de comer no se juega", ha asegurado, en su primera rueda de prensa en Ferraz desde que en 2018 aterrizó en el Gobierno.

Con esta propuesta de comparar los dos modelos económicos, Calviño se zambulle de lleno, de una manera muy personal, en la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. Su estreno en la sala de prensa de la sede socialista, su presencia, ha sido, en si misma, el mensaje más potente de la comparecencia. Aunque no irá en las listas al Congreso y mantiene su condición de independiente, su implicación con el partido ha ido creciendo. Ya fue muy relevante en las autonómicas y municipales del 28M. Pero ahora Ferraz y Moncloa quieren presentarla como imagen de la solvencia del Ejecutivo y del éxito de su política económica, en un momento, además, en que han decidido dejar a un lado la "toxicidad" que para ellos ha representado Podemos y el Gobierno de coalición. Su contribución, además, será importante en la elaboración del programa económico. Aunque, por ahora, el PSOE se guarda las medidas, a la espera de que las anuncie del propio Pedro Sánchez. En Moncloa y en la dirección del PSOE piensan que, a diferencia de lo que sucedió el 28M, en las generales los ciudadanos sí van a tener en cuenta la buena situación de la economía, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, el incremento de las pensiones o los datos de creación de empleo. Pero nadie alcanza a explicar porqué todo esto no afectó positivamente en las autonómicas y municipales de hace dos semanas. Preguntada varias veces por ello la vicepresidenta defendió que el Gobierno ha tenido a lo largo de toda la legislatura "dificultad de comunicar" su gestión en un entorno "de crispación y ruido". A pesar de ello reiteró que el "balance es positivo". "Hemos gobernando para una gran mayoría y creo que los españoles van a validar nuestra agenda de modernización". Sobre las razones que la han llevado a no formar parte de la candidatura del PSOE, Calviño ha afirmado que es una "decisión personal" y que "no tiene nada que ver con mi compromiso" con el proyecto que encabeza Pedro Sánchez, a quien ha alabado de manera reiterada y con quien, ha dicho, se siente muy a gusto trabajando. "Encantada de colaborar y seguir adelante".