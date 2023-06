El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez horas después de la debacle sufrida por el PSOE en autonomías y municipios el pasado 28 de mayo obedecía a varios motivos. Los más importantes, evitar un desgaste mayor de aquí a diciembre, mes en el que estaban previstas las generales, e impedir que los socialistas se abrieran en canal, como ha ocurrido en otras ocasiones después de derrotas tan duras como la de hace un par de semanas. Pero también había otro factor: que el PP “se retratase” con sus pactos con Vox. Uno de los más importantes ha llegado en la mañana de este martes: la derecha y la ultraderecha se han puesto de acuerdo para gobernar en coalición la Generalitat Valenciana.

“Es una vergüenza”, ha reaccionado la Moncloa tras conocer el pacto. Finalmente, el candidato de la extrema derecha, Carlos Flores, condenado por maltrato psicológico a su exmujer en 2022, no estará en el Consell. En su lugar, liderará las listas de Vox en Valencia al Congreso de los Diputados en las elecciones del 23 de julio. Según el partido de Alberto Núñez Feijóo, su presencia en el Ejecutivo valenciano hubiese supuesto traspasar una “línea roja”. Pero en la Moncloa sostienen que esa frontera se ha cruzado de igual manera.

“El PP ha mercadeado con la violencia de género. Es un insulto y una falta de respeto a todas las víctimas”, explican los colaboradores del presidente del Gobierno, que consideran que este pacto pasará factura en las urnas al PP dentro de poco más de un mes. Junto al presunto “miedo” de Feijóo a debatir con Sánchez, este asunto centrará en los próximos días los ataques del PSOE a los conservadores, que van por delante en las encuestas. Sigue estando muy reciente lo ocurrido en la campaña del 28M, cuando EH Bildu presentó en sus candidaturas a 44 exetarras, algo que el PP explotó para atacar a Sánchez por sus entendimientos con los aberzales en el Congreso, impidiendo al PSOE centrar el debate ante las elecciones municipales y autonómicas en la gestión de sus ejecutivos.

El "cinismo bochornoso" de Feijóo

“La coherencia del PP es inexistente. Su cinismo es absolutamente bochornoso. Desde 2003, en este país hay más de 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista. El PP ha pactado con una fuerza política que rechaza la existencia de esta violencia. Se les debería caer la cara de vergüenza. Me da igual que este señor esté sentado en una ‘conselleria’ o en el Congreso de los Diputados. Este señor está condenado por violencia machista. Han pactado un gobierno con un señor condenado por violencia machista. ¿Qué más tiene que pasar? Se sentarán con Vox y ocuparán los gobiernos que haga falta. Lo que quiere el PP es gobernar a cualquier precio”, ha señalado desde la sede socialista la portavoz del partido y ministra de Educación, Pilar Alegría.

Desde La Moncloa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y titular de Administraciones Públicas, Isabel Rodríguez, ha sido más sucinta, en parte porque se trataba de una convocatoria del Ejecutivo, no del partido, y en parte porque el acuerdo entre el PP y Vox se había conocido cuando su comparecencia ya había comenzado. “La violencia de género es algo muy grave sobre lo que no se puede frivolizar. No se puede blanquear y no puede ser moneda de cambio para nada", ha señalado.