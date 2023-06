Abel Caballero ha sido investido como alcalde de Vigo esta mañana de sábado. El regidor ha recogido de nuevo el bastón de mando, el cual no suelta desde 2007, en un acto repleto de personalidades y que ha transcurrido con absoluta normalidad en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo, en Praza do Rei. El líder del PSOE en la ciudad ha recibido el apoyo de todos sus concejales, un total de 19, obtenidos tras las últimas elecciones, que le otorgan una indiscutible mayoría absolutísima, la cual se sitúa en 14 ediles. "Honra ser alcalde. Inmensa e grandiosa cidade. Era un soño vivir en Vigo. Agradecemento infinito", pronunció tras ser escogido.

El regidor, tras la votación que formalizó su condición de alcalde (PP y BNG depositaron sus votos a sus propios candidatos, Marta Fernández-Tapias (5) y Xabier P. Igrexas (3), respectivamente), dirigió unas palabras en defensa de su labor y la de su equipo en los últimos años, y destacó: "Toda España di que quere ser como Vigo". Igualmente, repitió en varias ocasiones que asume la "responsabilidade de responder á confianza que a cidadanía depositou" no seu grupo político: "Inmensa forza que nos dan en favor da cidade".

Así mismo, sacó músculo por lo realizado en sus anteriores mandatos: "Unidos puxemos a Vigo no mapa do mundo e seguirémolo facendo. Que esquezan tentar frear esta cidade. Fomos capaces de cambiar unidos a forma de entender Vigo", refirió, a la vez que recordó que es la urbe "con máis calidade de vida de España". "Nada está fóra do noso alcance, do alcance de Vigo. Nada se escapa da nosa acción. Conseguiremos todos os nosos obxectivos", insistió.

Sobre las críticas, dejó claro que no está pendiente "do que dixeron": "Marcamos o noso propio destino. Coñecemos a nosa forza. Contra os ataques e mentiras, sempre Vigo". Finalmente, enumeró varias acciones y conquistas de gobierno tales como la "autovía en túnel e a conexión ferroviaria sur, o tren de alta velocidade, ser a cidade máis limpa de España, a mellor auga...". "Somos a cidade que preside máis de 8.000 concellos na FEMP", zanjó.

La mesa de edad fue presidida por la edila más joven, Ana Laura Iglesias, y por el más veterano, el propio Caballero, ambos socialistas. En ella también se sentó el secretario del pleno, José Riesgo Boluda.

Hoxe tomei posesión da miña acta de concelleira. Estiveches conmigo Fini. pic.twitter.com/5ewWrFjv0k — Carmela Silva (@carmelasilva) 17 de junio de 2023

Los concejales socialistas arroparon con especial cariño a Javier Pardo tras el fallecimiento de su mujer, Josefina Silva, hermana de la también concejala Carmela Silva, quien se emocionó en la toma de posesión de su acta. "Estiveches conmigo, Fini", escribió en Twitter.

Entre el público, se encontraban personalidades como David Regades, en representación de Zona Franca, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, el comisario de la Policía Local y diputados provinciales, autonómicos (como Gonzalo Caballero) y nacionales del PSOE.