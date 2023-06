Continuidad versus revolución. El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha optado por conformar un gobierno continuista, donde siguen prácticamente todos los concejales con competencias de gobierno que le acompañaron en la legislatura pasada. Las caras nuevas vienen casi obligadas para sustituir y renovar las áreas que estuvieron en manos de Ciudadanos. Es justo lo contrario de lo que hará Isabel Díaz Ayuso, que remodelará su gobierno para dejarlo patas arriba sin una sola cara que repita en las consejerías.

En la nueva estructura los departamentos que gestionaba el equipo de Begoña Villacís han quedado integrados en otras áreas ya existentes, salvo la de Familia y Bienestar que permanece como estaba. Dicen de Almeida que "no es dado a hacer grandes cambios", que si le ha funcionado algo no ve necesidad de modificarlo y "tampoco le gusta la confrontación" ni dejar a nadie fuera si no es imprescindible. De sus delegados la única que no repite es Andrea Levy, hasta esta semana delegada de Área de Cultura, Turismo y Deportes, y partir de este sábado presidente del distrito de Retiro. Su relevo era un "secreto a voces", según señalaban estos días en el PP, sobre todo, desde que Marta Rivera de la Cruz entró en las listas del Ayuntamiento de Madrid. Pero la ex diputada de Ciudadanos, que ha llegado al consistorio de la mano de Ayuso, no solo ha conseguido hacerse con la gestión cultural de la capital, sino que, además, ha sido nombrada tercera teniente de alcalde, un puesto que tiene más de categoría que de cargo práctico, pero que le permite tener ascendente dentro de la Corporación. No es una más y además va de dos en las listas de Alberto Núñez Feijóo al Congreso.

No han tenido la misma suerte los otros dos exconsejeros de Ayuso, que han sido relegados a la presidencia de distrito. Carlos Izquierdo vuelve a los orígenes, a Carabanchel, donde ya fue concejal en la época de Alberto Ruiz Gallardón. David Pérez, a quien hasta el último momento algunos creían que verían en un área de gobierno, será quien gestione el distrito de Hortaleza. Aunque el PP ha sido el partido más votado en todos los distritos de Madrid, ninguno de estos dos distritos tienen una especial relevancia en términos de gestión ni han tenido hasta ahora especial significación en el PP de Madrid.

Vivienda, nueva área de gobierno

La mayor novedad en el nuevo organigrama es la elevación de las Políticas de Vivienda a una concejalía específica que irá a parar a manos de Álvaro González, que era también quien gestionaba este departamento cuando dependía del Área de Desarrollo Urbano. Pero una vez que queda fuera de esta área de urbanismo, queda por ver si González contrae alguna responsabilidad en gestión de suelo o si la creación de este departamento tiene más que ver con la idea de darle un impulso político a las iniciativas de vivienda en un momento en el que el foco está puesto sobre los elevados precios del mercado y el impacto de la nueva Ley de Vivienda nacional.

Los rostros que se repiten y elevan su papel dentro de la corporación son las dos personas de más confianza para Almeida. Su mano derecha Inma Sanz, vicealcaldesa y cara visible del gobierno municipal como portavoz: y Borja Carabante, que suma a las competencias de Movilidad y Mediombiente que ya tenía la de Urbanismo y el de segundo teniente de alcalde, lo que le confiere un rango superior entre los demás concejales. Por si alguien tenía dudas de que es la mano izquierda que acompaña a la derecha. La intención de Carabante es dedicarse al diseño futuro de la ciudad, a la parte más estratégica, y en la nueva estructura delega las competencias de Limpieza y Zonas Verdes a José Antonio Martínez Páramo, hasta ahora coordinador de medio ambiente y una persona de su confianza. El "tapado" de Carabante, dicen en el Ayuntamiento.

El continuismo del gobierno de Almeida se ve en la propia estructura y también en las personas. Continúa al frente de Obras y Equipamientos Paloma García Romero, y Engracia Hidalgo seguirá al frente de Hacienda, si bien asume las competencias de Economía e Innovación, que habían estado en manos de Ciudadanos. Sin cambios, se mantiene Ángel Niño en el departamento de Innovación donde tantos halagos recibió en la pasada legislatura por parte del PP mientras se distanciaba cada vez más de su jefa de filas, Begoña Villacís, hasta que decidió dar el salto al barco popular.

Para el área de Familia y Bienestar Social Almeida ha incorporado un rostro nuevo porque nunca ha asumido esta responsabilidad, pero que en realidad no lo es tanto. José Fernández lleva toda una vida trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, como concejal de los distritos Centro y Salamanca. Tiene "gran experiencia en gestión" y quienes le conocen alaban su seriedad en el trabajo.