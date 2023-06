Xavier Trias debía participar este domingo en el consejo nacional de Junts luciendo la vara de mando del Ayuntamiento de Barcelona. Tenía incluso un pacto con ERC para que renaciera la unidad independentista en la capital catalana, con un pacto de gobierno compartido, pero no fue. Jaume Collboni es alcalde con los votos de los Comuns y del PP, y Trias ha aprovechado el atril para ajustar cuentas con él y para pedir al partido que lidere un frente común -del partido al PDECat, Demòcrates y las otras formaciones que le apoyaron y con la colaboración de Esquerra- para plantar cara en el Congreso de los Diputados.

"El señor Collboni quería que nos sometiéramos y admitiésemos que nos partiríamos el gobierno a dos años cada uno y dije que de ninguna manera: que ni dos años, ni uno. Todo lo que ha pasado nos ha dado la razón: con según quién, no puedes ir. Me dijo 'Antes de hacerte una putada, te llamaré', y todavía no me ha llamado", ha arrancado Trias.

No ha escatimado agradecimientos a Carles Puigdemont, Jordi Turull y Laura Borràs por haberle permitido lanzar una "candidatura de ‘pal de paller’". "Dentro del partido no siempre se entiende todo. Es como cuando yo decía que quería hacer gobierno con los socialistas y sí, quería un gobierno fuerte en Barcelona, pero una vez más se ha demostrado que una cosa son las ilusiones y otra es la realidad. La realidad es que a la que pueden, nos echan. No soportan que en Barcelona haya un alcalde que ellos dicen independentista", ha continuado Trias, combativo. Reconociendo incluso las tensiones internas que provocó su papeleta. Incluso ha querido destacar la 'fidelidad' de ERC: "Muchas veces tengo discrepancias con ERC porque no tenemos el mismo modelo social y económico, pero os tengo que decir que mis relaciones estos días han sido extraordinarias, incluso afectuosas", ha inquirido.

El "deber moral" de Sirera

Trias ha revelado que le dijo a Daniel Sirera, líder del PP en el consistorio y que favoreció la investidura de Collboni, que su partido tenía una deuda pendiente: "Le dije que el PP tiene un deber moral con mi persona, lo de inventarse que tenía millones fuera para destruirme y les da igual. Hacen su estrategia: eliminarnos", ha remachado, achacando la 'operación Manuel Valls' a Collboni y exonerando a Ada Colau de lo sucedido en 2019.

El recado a Nogueras

"Nos quieren tener controlados y lo tenemos que saber, tenemos que ser capaces de luchar con esto y ahora no tenemos tiempo: tenemos una responsabilidad, luchar contra esto"; ha continuado, señalando a Míriam Nogueras, la candidata a las generales del 23 de julio. "Míriam, 'que les den', pero desde una confrontación inteligente. Os lo pido por favor, tenemos que ser capaces de entender que tenemos que ganar, no desde la rabia, el rencor, se hace desde el cariño. Nuestra obligación es hacer lo mejor para nuestra gente y es estar unidos, ir juntos en un frente importante", ha añadido, pidiendo un cierre de filas al partido. "Nuestro problema no es la independencia, es la dependencia humillante que no podemos tolerar", ha zanjado.